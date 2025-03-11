موعد عرض مسلسل الغاوي في النصف الثاني من رمضان 2025

يترقب جمهور عشاق المسلسلات الرمضانية 2025 موعد عرض مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي المقرر عرضه في النص الثاني في رمضان، حيث يعد مسلسل الغاوي من أبرز الأعمال الشعبية التي ينتظرها الجمهور بشغف.



ويرصد لكم موقع الموجز موعد مسلسل الغاوي من بطولة الفنان أحمد مكي المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان 2025.

موعد عرض مسلسل الغاوي

يعرض مسلسل الغاوي في النصف الثاني من رمضان 2025 ابتدأ من يوم السبت 15 مارس، حيث يعرض على قناة ON الساعة 6:00 مساء والإعادة الأولى الساعة 1:30 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1:30 مساء، وكما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7:00 مساء والإعادة الأولى الساعة 3:00 صباحا والإعادة الثانية 9:00 صباحا.

قنوات عرض مسلسل الغاوي

ويعرض مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي على عدد قنوات، حيث يعرض حصريا على قناة ON وكما يعرض على قناة ON دراما.



برومو مسلسل الغاوي



وطرحت الشركة المتحدة البرومو الرسمي لمسلسل الغاوي بطولة الفنان أحمد مكي، والمقرر عرضه في رمضان 2025، حيث ظهر في البرومو صراعًا بين شخصية شمس نصر العدوي التي يجسدها مكي، وشخصية يؤديها محمد لطفي.



وكما يتورط في أعمال غير مشروعة، ويقرر شمس التراجع عنها، مما يشعل الصراع بينهما، كما يظهر في البرومو اهتمام مكي بتربية الطيور.





أبطال مسلسل الغاوي

ومسلسل الغاوي من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، إيمان يوسف، أحمد بدير، تامر شلتوت، ولاء الشريف، وهاجر عفيفي. المسلسل من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي. ​​

قصة مسلسل الغاوي

ومسلسل الغاوي تدور أحدتثه حول أحمد مكى التي يقدم شخصية تدعي شمس ناصر العدوي وهو بلطجي عاشق لتربية الحمام، ويعيش في حي الجمالية، ويعمل أحمد مكي في مهنة البلطجة ويستغل جسمه في ذلك، مما يدخل أحمد مكي السجن ولكن بعد تعرضه لفقدان أعز أصدقائه، يخرج من السجن ويقرر التوبة وتصحيح مسار حياته بالحلال ويتحدى المعوقات حتى يصل إلى غايته.

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