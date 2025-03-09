موعد إعادة مسلسل العتاولة 2 الحلقة الثامنة.. شخص ينقذ حنه وابنتها

موعد إعادة مسلسل العتاولة 2 الحلقة الثامنة.. عرضت منذ قليل الحلقة الثامنة من مسلسل العتاولة 2، حيث شهدت الحلقة العديد من المشاهد المشوقة أبرزها شخص غريب ينقذ حنه وابنتها من شخص كان يريد يضربها بمطواه.

ولهذا يرغب الكثيرون في معرفة موعد إعادة مسلسل العتاولة 2 الحلقة الثامنة، لإعادة مشاهدتها من جديدة.

ويرصد لكم موقع الموحز موعد إعادة مسلسل العتاولة 2 الحلقة الثامنة وملخص الحلقة التي تعرض خلال الموسم الرمضاني 2025.

موعد إعادة مسلسل العتاولة 2 الحلقة الثامنة

ملخص الحلقة 8 من مسلسل العتاولة 2

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل العتاولة 2، قيام شخص غريب إنقاذ زينة من الضرب في الشارع حينما حاول شخص التعدي عليها بمطواه وكما هربت حنه مع طفلتها.

قام عمرو عبدالعزيز بتعليم دينا رفارف كيفية الظهور على لايفات منصة التيك توك، وكيفا تنفذ جميع طلبات المتابعين على الصفحة، حيث يقوم بعدها بالتعدي عليها، فيظهر فجأة السبتي ومصطفى أبو سريع عاطف لإنقاذها منه.

وكما يتصالح خضر مع زوجته ثراء جبيل، ويوافق على الإنجاب منها، ويحتضنها لكي ينسيها خيانته المستمرة لها، وعقد عيسي اجتماعا مع نصار وخضر، من أجل الانتقام من عدولة بعد أن علم الوزان معلومات عنها من خلال جاسوسهم أبو جزية، يحرقون مخازنها، وأثناء الحريق كانت ستحترق عدولة لينقذها نصار من الموت.



موعد عرض مسلسل العتاولة 2

ويعرض مسلسل العتاولة 2 خلال شهر رمضان حصريا على شاشة قناة MBC، في تمام الساعة 7 مساء، كما سيعرض أيضًا عبر منصة شاهد بعد عرضه على التلفزيون.

قنوات عرض مسلسل العتاولة 2

ومن المقرر عرض مسلسل العتاولة 2 على قناة MBC مصر بالإضافة لعرض العمل على منصة شاهد، خلال شهر رمضان 2025.

قائمة أبطال مسلسل العتاولة 2

ومسلسل العتاولة 2، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، مريم الجندي، صلاح عبدالله، مصطفى أبو سريع، ومن إ خراج المخرج أحمد خالد موسى، ومن تأليف مصطفى جمال وجاء ذلك بعدما تم استبدال المؤلف هشام هلال الذي كتب سيناريو الجزء الأول.

ويشهد مسلسل العتاولة 2 إنضمام فنانين جدد أبرزهم الفنانة فيفي عبده التي تجسد شخصية شديدة، والفنانة نسرين أمين التي تقدم دور عدولة، والفنانة ثراء جبيل الذي تلعب دور مديحة.

قصة مسلسل العتاولة 2

ويستكمل الجزء الثاني من مسلسل العتاولة قصة الشقيقين خضر ونصار، اللذين طابوا من مجال النصب والجريمة، ويواجهان تحديات ومخاطر جديدة في إطار من التشويق والإثارة، ومن المتوقع أن يعود الشقيقان إلى مجال النصب والجريمة.

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