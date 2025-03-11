سوسن بدر أبرزهم.. حفل سحور إطلاق برنامج نجمك مع يارا

برنامج نجمك مع يارا...أطلقت مساء أمس الإعلامية يارا أحمد حفل سحور احتفالًا ببرنامجها "نجمك مع يارا"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسمه الأول الذي عرض عبر قناة "هي".



ويرصد لكم موقع الموجز حضور نجوم الفن والإعلام في حفل إطلاق برنامج نجمك مع يارا مع يارا أحمد.

حضور نجوم الفن والإعلام في حفل إطلاق برنامج نجمك مع يارا

وشهد حفل السحور برنامج نجمك مع يارا حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وأبرزهم سوسن بدر، دنيا المصري، إسلام إبراهيم، أمير صلاح الدين وزوجته ليالي نافع، طارق النهري، راندا البحيري، هايدي موسي، دومينيك حوراني، صفاء جلال، ندى بهجت، وبسمة عطا، وشاهيناز، وإسلام شيندي المدفعجية، والمذيعة دعاء عامر، والإعلامية ريهام عياد، عدد آخر وكبير من نجوم الفن والمجتمع والبرنامج من إنتاج media in.







وأعربت يارا عن سعادتها بتواجد نجوم الفن، وأشادوا باليوم وحرصهم على التواجد من أجلها وعن سعادتهم بنجاحها متمنيين لها المزيد من التألق والنجاح في مسيرتها الإعلامية.



برنامج نجمك مع يارا

يذكر أن حقق برنامج نجمك مع يارا نجاحًا كبيرًا في الموسم الأول الذي عرض عبر قناة "هي" وتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة حلقة الفنانة حورية فرغلي.



موعد برنامج نجمك مع يارا

ويعرض البرنامج كل يوم أربعاء في تمام الساعة 10 صباحًا على قناة "هي"، مع إعادة يوم الخميس في الساعة 1 بعد منتصف الليل. ​​

ضيوف برنامج نجمك مع يارا



وفي الحلقة الأولى استضافت يارا أحمد الفنانة حورية فرغلي، التي كشفت عن العديد من المفاجآت، بما في ذلك سبب رفضها للتبني، وعلاقتها العاطفية الحالية، وتأثرها بوالدتها، بالإضافة إلى تفاصيل حول مسلسلها القادم "سيما ماجي" وأعمالها المستقبلية. ​​

وفي حلقة أخرى، أجرت يارا مداخلة هاتفية مع الفنانة ليلى طاهر، التي طمأنت جمهورها على حالتها الصحية وأعربت عن استيائها من الشائعات التي تلاحقها، مؤكدة أنها تعيش حياة أسرية مع أبنائها وأحفادها بعد اعتزالها الفن. ​​

يهدف برنامج نجمك مع يارا إلى تسليط الضوء على نجوم الفن والإعلام، واستعراض مسيرتهم الفنية والشخصية، مع تقديم محتوى إعلامي مميز ومختلف.​​



إقرأ أيضا:

مواعيد إعادة عرض مسلسل معاملة اطفال الحلقة العاشرة وقصة العمل

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل عقبال عندكم والقنوات الناقله له