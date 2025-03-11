مواعيد إعادة عرض مسلسل معاملة اطفال الحلقة العاشرة وقصة العمل

يعد مسلسل شهادة معاملة أطفال من بطولة الفنان محمد هنيدي، من أبرز الأعمال الكوميديا التي يتبعها الجمهور في رمضان 2025، حيث شهدت الحلقة التاسعة عدد من المفاجأت التي اكتشفها عبد الستار وظهور عدو جديد ليه.



ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة التاسعة من مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يعرض في رمضان 2025.



ملخص الحلقات السابقة من مسلسل شهادة معاملة أطفال

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل شهادة معاملة أطفال، تطورات مع شخصية عبد الستار الكف وكشف أنه عندما كان يمتلك شريط كاسيت قديماً، كان يكسر قطعة بلاستيكية حتى لا يتمكن أحد من التسجيل عليه، وكان هذا القطعة مفقودة منه.

وكشف الشريط الذي شغله عطية عن تسجيل بصوت الكف، يتحدث فيه عن ضرورة معرفة مكان الذهب الذي يخفيه عبد الرحيم غلاب وأولاده، لكنه لم يذكر مكانه بالتحديد، وتلقى عبد الستار الكف اتصالاً من ابنته تحذره من وجود كاميرات مزروعة في منزله لمراقبته، وأخبرته أن أولاد عبد الرحيم غلاب على وشك الإفلاس، ليقرر الانتقام منهم.

وكما تنكر في شخصية رجل أعمال مسن لخداعهم والتلاعب بالمحامي سعد الحامي، مستغلاً الأزمة المالية التي تمر بها شركات غلاب، واكتشفت إنجي عبد الستار الكف أن والدتها تهتم بالمظاهر أكثر من أي شيء، بينما والدها يحبها بصدق أما مقبولة فطلبت من ابنتها أن تسهر كعادتها، مؤكدة ضرورة تنفيذ أوامر والدها، وظهر عدو جديد لعبد الستار الكف، والذي تعهد بالانتقام منه بعد قضائه 20 عاماً في السجن.



موعد إعادة عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال



ويعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدي على قناة CBC الساعة 6 ونصف مساء، والإعادة في تمام الساعة 1 صباحا، وكما يعرض على قناة CBC دراما في تمام الساعة 7 ونصف مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة الثانية 12 ظهراً والإعادة الثالثة 4 وربع مساء.



وكما يعرض مسلسل شهادة معاملة على قناة DMC في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 10 ونصف صباحا، وكما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 1 ونصف صباحا، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 2 ونصف مساء.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل شهادة معاملة أطفال، من بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، خالد أنور، وليد فواز، نهى صالح، مصطفى الرومي، وأشرف زكي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج سامح عبد العزيز.





قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل شهادة معاملة أطفال تدور أحداثه حول محمد هنيدي التي يؤدي دور المحامي عبد الستار، وهو شخصية شريرة، حيث يدخل في غيبوبة تستمر لمدة 20 عامًا، وعند استيقاظه، يواجه التحديات والمواقف الناتجة عن أفعاله السابقة، مما يؤدي إلى العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.

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