موعد عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال وأحداثه المثيرة.. تفاصيل

يعود النجم محمد هنيدي إلى الدراما الرمضانية بمسلسل شهادة معاملة أطفال، الذي يحمل طابعًا كوميديًا مشوقًا، حيث يجمع بين الضحك والإثارة في إطار درامي فريد.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية حول مسلسل شهادة معاملة أطفال.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومن مواعيد عرض مسلسل "شهادة معاملة أطفال" والقنوات الناقلة الآتي إذ يمكن للمشاهدين متابعة مسلسل "شهادة معاملة أطفال" على شبكتي CBC وDMC، بالإضافة إلى منصة Watch It الرقمية، وفق المواعيد التالية:

مواعيد عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال

مواعيد عرض المسلسل على قناة CBcالعرض الأول: الساعة 6:30 مساءً.

الإعادة الأولى: الساعة 1:00 صباحًا.

مواعيد العرض على CBC دراما العرض الأول: الساعة 7:30 مساءً.

الإعادة الأولى: الساعة 3:00 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 12:00 ظهرًا.

الإعادة الثالثة: الساعة 4:15 مساءً.

مواعيد العرض على قناة DMC

العرض الأول: الساعة 11:00 مساءً.

الإعادة الأولى: الساعة 10:30 صباحًا.

مواعيد العرض على DMC دراما

العرض الأول: الساعة 1:30 صباحًا.

الإعادة الأولى: الساعة 8:00 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 2:30 مساءً.

قصة مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

يقدم محمد هنيدي شخصية جديدة تمامًا في مسيرته الفنية، حيث يجسد دور المحامي عبد الستار الكف، وهو رجل قانون بارع لكنه يتعرض لحادث مأساوي يدخله في غيبوبة لمدة 20 عامًا. عند استيقاظه، يكتشف أن العالم قد تغير كليًا، ويجد نفسه في مجتمع جديد بتقاليد وأفكار مختلفة تمامًا عن التي كان يعرفها.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يحاول عبد الستار التأقلم مع الواقع الجديد الذي يعيشه، ويبدأ في إعادة اكتشاف الحياة، مما يوقعه في العديد من المفارقات الطريفة والمواقف المشوقة. من خلال رحلته، يطرح العمل تساؤلات حول التغيرات السريعة التي يشهدها المجتمع ومدى قدرة الإنسان على التكيف معها.

أبطال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

يضم المسلسل نخبة من النجوم الذين يشاركون محمد هنيدي البطولة، ومن أبرزهم:محمود حافظ،نهى عابدين،جيهان خليل،صبري فواز،سما إبراهيم،تامر فرج،علاء مرسي،خالد أنور،وليد فواز

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج شركة United Studios، ليكون واحدًا من الأعمال الرمضانية التي ينتظرها الجمهور بشغف.

"شهادة معاملة أطفال"

يجمع المسلسل بين الكوميديا الذكية والمواقف الإنسانية المؤثرة، مما يجعله عملًا متكاملاً يناسب مختلف الفئات العمرية كما يتميز بعودة محمد هنيدي إلى الدراما الرمضانية بعد فترة غياب، مما يزيد من حماس المشاهدين لرؤية ما يقدمه في هذا الدور الفريد.

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