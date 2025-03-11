موعد عرض مسلسل الكابتن وأحداث الحلقة 12.. كوميديا مشوقة

مع دخول النصف الثاني من شهر رمضان، يواصل مسلسل "الكابتن" بطولة النجم أكرم حسني جذب الأنظار، محققًا نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه. ويعد العمل واحدًا من أكثر 3 مسلسلات مشاهدة عبر منصة Watch It، نظرًا لطابعه الفانتازي الكوميدي وأحداثه المشوقة.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

مواعيد عرض وإعادة مسلسل "الكابتن"

قناة DMC

العرض الأول: 9:45 مساءً

الإعادة الأولى: 3:45 مساءً

الإعادة الثانية: 8:00 صباحًا

قناة DMC دراما

العرض الأول: 12:00 منتصف الليل

الإعادة الأولى: 11:15 صباحًا

الإعادة الثانية: 7:30 مساءً

منصة Watch It

تُعرض الحلقات بالتزامن مع القنوات الفضائية.

قصة مسلسل "الكابتن"

تدور الأحداث في إطار كوميدي فانتازي حول الكابتن حسام، الطيار الذي يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية. لكن المفاجأة تحدث حين يبدأ في رؤية أرواح بعض الركاب الذين يطلبون منه تنفيذ مهامهم العالقة حتى يتمكنوا من المغادرة بسلام، مما يضعه في مواقف غريبة ومليئة بالكوميديا والمغامرات.

أبطال مسلسل "الكابتن"

يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم:أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبد الوهاب، سوسن بدر، سامي مغاوري، ميمي جمال، محمد رضوان، رحمة أحمد، أحمد الرافعي، وعمر شرقي، بالإضافة إلى ظهور مميز للفنانة وئام مجدي، ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم محمد عبد الرحمن (توتا)، خالد كمال، وإسماعيل فرغلي.

المسلسل من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، إخراج معتز التوني، وإنتاج K Media - كريم أبو ذكري.

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