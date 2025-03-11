موعد عرض مسلسل فهد البطل وأحداث الحلقة 11.. صراعات تتصاعد

يواصل مسلسل "فهد البطل" للنجم أحمد العوضي جذب اهتمام المشاهدين، حيث تتوالى الأحداث المشوقة في الحلقة الـ 11، التي تشهد تطورات جديدة في رحلة فهد الصعيدي، الذي لا يزال يصارع لتحقيق العدالة وسط عالم مليء بالمؤامرات.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

مواعيد عرض وإعادة مسلسل "فهد البطل"

قناة ON

العرض الأول: 9:45 مساءً

الإعادة الأولى: 6:45 صباحًا

قناة ON دراما

العرض الأول: 12:00 منتصف الليل

الإعادة الأولى: 12:00 ظهرًا

الإعادة الثانية: 4:30 مساءً

قناة الحياة

العرض الأول: 10:45 مساءً

الإعادة الأولى: 5:00 صباحًا

الإعادة الثانية: 10:45 صباحًا

كما يُعرض المسلسل بالتزامن عبر منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل "فهد البطل"

يقدم مسلسل فهد البطل مزيجًا من الدراما الشعبية والصعيدية، حيث تدور القصة حول فهد، الشاب الصعيدي الذي يُجبر على الهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض له. لكنه يجد نفسه في مواجهة جديدة بعد أن تتعرض شقيقته لحادث مأساوي، ليبدأ رحلة انتقام وصراع لا ينتهي من أجل استرداد حقها.

أبطال مسلسل "فهد البطل"

يضم العمل مجموعة مميزة من النجوم، منهم:أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

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