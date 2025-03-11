مسلسل الشرنقة الحلقة 12.. محاولة فاشلة لاغتيال سلمى على يد أنور

بدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الشرنقة بشخصية "حازم" أحمد داود الذي وجد نفسه عالقًا بين الواقع والخيال، عقب هروبه من حياته الرتيبة، حيث غرق في عالم من الأوهام، متخيلًا أنه أصبح رجلًا ثريًا يمتلك السلطة والقدرة على فعل أي شيء، لكن هذه الأحلام تسيطر عليه تمامًا، حتى يصبح غير قادر على التفرقة بين الحقيقة والخيال.

ملخص أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة 12

ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة 12، كما راقب "أنور" محمد عبده زوجة حازم، "سلمى" مريم الخشت، أثناء توجهها للبنك، حيث قامت بسحب 25 مليون جنيهاً دفعة واحدة، كما اقترح "يحيى سالم" صديق حازم تحويل المبلغ لعدة شركات بحيث يتمكنوا من سحبه بالكامل في يوم واحد، بدلًا من سحب 250 ألف جنيه يوميًا على مدار 100 يوماً.

مسلسل الشرنقة

اتجه حازم لسلمى لكي يحصل على المال الذي سيبدأان به حياتهما الجديدة، لكنه في المقابل كان يعاني من أعراض انسحاب المخدرات، وهذا دفعه لرؤية هلاوس بصرية ل"جلال العشري" رامي الطمباري، الرجل الذي قتله،كما تلقى حازم مكالمة من المقدم "عمر" علي الطيب)، يخبره فيها بأنه سوف يستلم أول شحنة مخدرات غدًا، وسط قلقه من عدم حضور الشريك الروسي.

كما تواصلت سلمى مع حازم هاتفيًا بعد تعافيها من تأثير المخدرات، وأخبرته أنها لاحظت شخصًا يراقبها منذ خروجها من البنك إلى أن وصلت للمول، وأتضح أن هذا الشخص هو أنور، الذي يحاول قتلها باستخدام مسدس كاتم للصوت، لكن دخول سيدة حمام السيدات يفسد خطته، ودفعه هذا للفرار مسرعًا.

مسلسل الشرنقة

أبطال مسلسل الشرنقة



مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود، مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكوّن من 15 حلقة، ويُعرض على منصة Watch it.

أحداث مسلسل الشرنقة

تدور أحداث مسلسل الشرنقة في إطار اجتماعي شيق، حيث يلعب أحمد داود دور "حازم"، وهو محاسب موهوب يعمل في إحدى الشركات الكبرى، وبعد ذلك يجد نفسه في قلب شبكة من الفساد وغسيل الأموال، ثم يواجه تحديات خطيرة تتسبب في قلب حياته رأسًا على عقب، في رحلة مليئة بالغموض والإثارة.

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