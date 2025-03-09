مسلسل الشرنقة الحلقة العاشرة.. سر خطير يكشف ماضي "حازم"

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل الشرنقة بالكشف عن سر غير متوقع متعلق بـ "حازم" أحمد داود، حيث ظهرت جوانب خفية في شخصيته لم تكن واضحة من قبل، وهذا أدى إلى تطور جديد في الأحداث.

أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة العاشرة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، ملخص أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل الشرنقة الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد داود، ظهر خلال تلك الحلقة تحالف غامض قد يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة حازم، وكل ذلك تحت أنظار "الروسي"، الذي يراقب تحركاته عن كثب.

مسلسل الشرنقة

كما وجدت "سلمي" الفنانة مريم الخشت زوجة "حازم" مبلغاً من الأموال موضوع فى شنطة قماش سوداء اللوان، تحت كنبة الأنترية، وعلى الفور سألت صديقتها عن سر وجود مبلغ من الأموال في المنزل لأن مرتبه يكفي الشهر فقط ولا توجد أموال يتركها من أجل الإدخار، ثم بدأت تشك في تعاملات زوجها، وقامت بتفتيش اللاب توب الخاص به.

مسلسل الشرنقة الحلقة 10

كما التقى حازم بالمقدم "عمر" علي الطيب خلال زيارته لمقابر نجله "حمزة"، حيث كشف له الأخير عن دوره السابق في التعاون مع الشرطة للإيقاع بأشخاص متورطين في عمليات غسيل الأموال قبل أن يفقد ذاكرته نتيجة إدمانه لنوع جديد من المخدرات.

ومع استعادة بعض ذكرياته، أدرك "حازم" خطورة الموقف، حيث بدأ يتذكر تعاونه السابق مع الشرطة، فطلب منه المقدم عمر العودة مجددًا للعمل معهم من أجل الإيقاع بباقي المجرمين، في المقابل كان "الروسي" أيمن الشيوي، تاجر المخدرات، يراقب تحركات حازم عن كثب.

مسلسل الشرنقة

أبطال مسلسل الشرنقة



مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود، مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكوّن من 15 حلقة، ويُعرض على منصة Watch it.

أحداث مسلسل الشرنقة



تدور أحداث مسلسل الشرنقة في إطار اجتماعي شيق، حيث يلعب أحمد داود دور "حازم"، وهو محاسب موهوب يعمل في إحدى الشركات الكبرى، وبعد ذلك يجد نفسه في قلب شبكة من الفساد وغسيل الأموال، ثم يواجه تحديات خطيرة تتسبب في قلب حياته رأسًا على عقب، في رحلة مليئة بالغموض والإثارة.

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