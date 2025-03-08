مسلسل الشرنقة الحلقة التاسعة.. صراع النفوذ والانتقام يشتد بين تجار المخدرات

في تطور مثير للأحداث، في مسلسل الشرنقة الحلقة التاسعة توجهت "دنيا" سارة أبي كنعان إلى "حازم" أحمد داود وحذرته من أن حياته، وحياة زوجته "سلمى" مريم الخشت وابنته، في خطر إن لم يتعاون معها من أجل إتمام صفقة المخدرات الأخيرة.

ملخص أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة التاسعة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة التاسعة، خلال الأحداث اتضح أن "حازم" أحمد داود متورط مع "أنور" محمد عبده في مخطط لسرقة أموال "منصور الكيال" تاجر المخدرات الشهير، كما تحالفت "دنيا" مع "محسن مرجان" صبري فواز من أجل الإطاحة بـ"منصور"، وتمهيد الطريق لحازم"لكي يحلّ محله في السوق، لكن الأمور تأخذ منحى أكثر تعقيدًا عندما تبدأ "دنيا" بإعطائه مادة مخدرة تفقده ذكرياته عن حياته السابقة، ومع تصاعد الأحداث، يقرر "حازم" التعاون مع الشرطة من أجل الإيقاع بتجار المخدرات.

مسلسل الشرنقة



في الحلقة التاسعة من مسلسل الشرنقة حدث لقاءً بين "منصور الكيال" كمال أبو رية و"محسن مرجان" صبري فواز داخل منزل الأخير، وخلال اللقاء استعرض "منصور" الماضي، مذكّرًا "محسن" بعملية النصب التي تعرض لها والتي تسببت في خسارته مبالغ طائلة.

مسلسل الشرنقة الحلقة 9



كما كشف "منصور" عن الدور الذي لعبته "دنيا" سارة أبي كنعان في مخطط الاحتيال مع "أنور" محمد عبده، حيث استولوا على أربعة مليار جنيهاً من أمواله.

كما اتصل "محسن" بـ"صلاح"، وطلب منه أن يتتبع "دنيا" ويبحث له على "أنور"، وبعد ذلك ذهب "محسن" إلى المصحة التي يعالج فيها شقيق "دنيا" المدمن، لكي يتحدث معها عن سرقة أنور للكيال وحازم.

مسلسل الشرنقة

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود، مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكوّن من 15 حلقة، ويُعرض على منصة Watch it.

أحداث مسلسل الشرنقة

تدور أحداث مسلسل الشرنقة في إطار اجتماعي شيق، حيث يلعب أحمد داود دور "حازم"، وهو محاسب موهوب يعمل في إحدى الشركات الكبرى، وبعد ذلك يجد نفسه في قلب شبكة من الفساد وغسيل الأموال، ثم يواجه تحديات خطيرة تتسبب في قلب حياته رأسًا على عقب، في رحلة مليئة بالغموض والإثارة.

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