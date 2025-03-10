تفاصيل مسلسل الشرنقة الحلقة11..حازم يبدأ مرحلة الإقلاع عن المخدرات والروسي يستهدف عائلته

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل الشرنقة، تطورات درامية مثيرة، حيث بدأ "حازم" أحمد داود في مرحلة الإقلاع عن المخدر الذي كانت "دنيا" سارة أبي كنعان تقوم بوضعه له في طعامه وشرابه بدون علمه.

ملخص أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة11

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، ملخص أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة الحادية عشر، ومع تخلص جسد "حازم" تدريجيًا من تأثير المادة المخدرة، بدأ يعاني من أعراض الانسحاب القوية، والتي ظهرت في صورة هلاوس بصرية واضطرابات نفسية، وبالرغم من حالته الصعبة إلا أنه حاول التماسك لكي يحضر الاجتماع مع تجار المخدرات لكي يناقشوا خطة توزيع الصنف الجديد في السوق.

مسلسل الشرنقة

كما حذر "حازم" كلًّا من "دنيا"و"أنور" محمد عبده من أي محاولة لتهديد حياة زوجته وابنته، موضحا أنه لم يعد في حاجة لأي مخدر، كما طلب من دنيا أن تتركه وشأنه، لكن الموقف لم يمر بسلام، فقد قرر "أنور" إبلاغ الروسي بأن حازم ابتعد عن تناول المخدر، هذا الأمر دفع الروسي لخطف دنيا من أجل معاقبتها، كما اعتبر أنها قصّرت في إبلاغه بحالة حازم النفسية،كما أمر رجاله بحفر قبر لها.

في تلك اللحظة، كشف الروسي لدنيا أن حازم يعمل مع الشرطة، و أنه سوف يستخدمه كوسيلة من أجل إرسال رسائل معينة للشرطة، وذلك لكي يضمن نجاح ترويج الصنف الجديد في السوق، وانتهت الحلقة بمشهد مرعب، حيث أصدر الروسي أمرًا لأنور بأن يؤذي زوجة حازم وابنته.

مسلسل الشرنقة

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود، مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكوّن من 15 حلقة، ويُعرض على منصة Watch it.

أحداث مسلسل الشرنقة



تدور أحداث مسلسل الشرنقة في إطار اجتماعي شيق، حيث يلعب أحمد داود دور "حازم"، وهو محاسب موهوب يعمل في إحدى الشركات الكبرى، وبعد ذلك يجد نفسه في قلب شبكة من الفساد وغسيل الأموال، ثم يواجه تحديات خطيرة تتسبب في قلب حياته رأسًا على عقب، في رحلة مليئة بالغموض والإثارة.

اقرأ أيضاً:

مسلسل الشرنقة الحلقة العاشرة.. سر خطير يكشف ماضي "حازم"

مسلسل الشرنقة الحلقة التاسعة.. صراع النفوذ والانتقام يشتد بين تجار المخدرات