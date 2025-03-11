تطورات جديدة في قضية هالة صدقي ومساعدتها.. ما الذي حدث؟

قررت محكمة جنح الهرم بالجيزة، اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025، رفض الاستئناف المقدم من "حسنة"، مساعدة الفنانة هالة صدقي، على قرار حفظ التحقيقات في بلاغها ضد الفنانة، والذي اتهمتها فيه بالنصب وامتناعها عن سداد مبلغ 150 ألف ريال سعودي، نظير ظهورها معها في برنامج خليجي شهير.

رفض استئناف المساعدة هالة صدقي

وخلال التالي، يسرد الموجز، تفاصيل رفض الاستئناف المقدم من "حسنة"، مساعدة الفنانة هالة صدقي والذي اتهمتها فيه بالنصب وامتناعها عن سداد مبلغ 150 ألف ريال سعودي، نظير ظهورها معها في برنامج خليجي شهير

مساعدة هالة صدقي

وفي السياق ذاته، أحالت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بالجيزة التظلم المقدم من "حسنة" على قرار حفظ التحقيقات إلى دائرة أخرى، وفقًا لما صرح به مصطفى رمضان، محامي المدعية.

تفاصيل القضية القانونية

وكان المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، قد قرر حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من مساعدة الفنانة هالة صدقي ضدها، بعد اتهامها بعدم دفع المبلغ المتفق عليه. وقد جاءت هذه النتيجة بعد تحقيقات مكثفة أشرف عليها المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، حيث تم الاستماع إلى جميع الأطراف، وانتهت النيابة إلى عدم وجود جريمة تستدعي إقامة الدعوى.

أزمة مالية كبرى

وأوضحت المدعية "حسنة" في أقوالها أمام النيابة أنها لم تتلقَّ المبلغ المتفق عليه بعد مشاركتها في البرنامج، فيما نفت الفنانة هالة صدقي هذه الادعاءات، مؤكدةً أنها سلمت المبلغ المالي لمساعدتها بالعملة المحلية بما يعادل قيمته بالريال السعودي، مشيرةً إلى أن الاتفاق الأصلي كان يقضي بتوجيه التبرع إلى مستشفى الدكتور مجدي يعقوب، وهو ما لم تلتزم به المدعية.

هالة صدقي

وفي سياق منفصل، أمرت محكمة الاستئناف المختصة في مطروح، بحجز الحكم على عامل، يبلغ من العمر 17 سنة، متهم بالتحرش بـ الفنانة انتصار بمنطقة العلمين، لجلسة 27 أبريل المقبل، وكانت الفنانة انتصار تعرضت إلى حادثة تحرش، حيث توجهت بالاتهام إلى عامل، مؤكدة أن الواقعة حدثت أمام فيلتها بمنطقة الساحل الشمالي، وللمزيد من التفاصيل من هنـــــــــــــــــــا.

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