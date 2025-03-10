رجال البحث الجنائي تطارد سارقي محل جواهرجي في المهندسين بقيمة 300 ألف

سرقة محل جواهرجي-أعلن مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة عن استمرار جهود فرق البحث الجنائي في تفريغ كاميرات المراقبة التي تم تركيبها داخل محل جواهرجي في منطقة المهندسين، والذي تعرض للسرقة على يد مجموعة من الملثمين، وجاء ذلك بعد أن تمكن الجناة من سرقة أموال ومجوهرات تقدر قيمتها بحوالي 300 ألف جنيه تحت تهديد الأسلحة.

ويكشف الموجز فيما يلي تفاصيل واقعة سرقة محل الجواهرجي

تفاصيل واقعة السرقة

الواقعة، التي وقعت في وقت متأخر من الليل، كانت قد هزت المنطقة، وبحسب التحقيقات الأولية، فقد دخل المسلحون إلى المحل الذي يحتوي على ثلاث خزائن ضخمة محملة بمجوهرات ومبالغ مالية، وهددوا عمال المحل باستخدام الأسلحة التي كانوا يحملونها، ثم قاموا بسرقة الأموال والمجوهرات قبل أن يفروا هاربين، تاركين المحل في حالة من الفوضى.

سرقة محل جواهرجي-التحقيقات تكشف عن هوية المتهمين

وفور تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوزارة الداخلية، تحركت فرق من البحث الجنائي إلى مسرح الحادث للقيام بالإجراءات اللازمة، وأكدت مصادر أمنية أن قوات المباحث قد تمكنت من تحديد هوية المتهمين، مشيرة إلى أنه سيتم ضبطهم خلال الساعات القادمة.

المصادر الأمنية أكدت أن كاميرات المراقبة في محيط المحل ساعدت في رصد تحركات الجناة بعد فرارهم من الموقع، مما يعزز فرص القبض عليهم سريعًا، ويواصل رجال البحث الجنائي عملهم على تتبع هذه التحركات لملاحقتهم وضبطهم.

رد فعل مديرية أمن الجيزة وقيادات الشرطة

على الفور، وجه اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، بتكثيف الجهود لضبط الجناة والقيام بكل الإجراءات اللازمة لضمان تقديمهم للعدالة، وكما أكد على أهمية سرعة التحرك لمتابعة التحقيقات وتطبيق الإجراءات القانونية في هذه القضية.

وبينما تواصل فرق المباحث العامة جهودها المكثفة لضبط الجناة، أشارت المصادر الأمنية إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، بما في ذلك التحقيق مع العاملين في المحل حول أي معلومات قد تساعد في الوصول إلى المتهمين.

الحادث الذي تعرض له المحل التجاري في المهندسين يثير القلق في المنطقة بسبب طريقة تنفيذه التي تميزت بالجرأة والوحشية، وعلى الرغم من استيلاء الجناة على مبالغ ضخمة من الأموال والمجوهرات، فإن الجهود الأمنية المبذولة تسعى بكل قوتها لضبط المتهمين في أقرب وقت ممكن، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل.

تواصل مديرية أمن الجيزة تأكيداتها على إتمام التحقيقات ونجاحها في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، متعهدةً بكشف الحقائق أمام الرأي العام في أقرب وقت.

اقرأ أيضا

سرقة مجوهرات ميار الببلاوي.. القصة كاملة والتحقيقات تكشف تورط خادمتها في الجريمة

النيابة العامة تأمر بحبس عاطلين بتهمة سرقة أجهزة إلكترونية من شركة بالقاهرة

