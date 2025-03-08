الأمن العام يضبط 8 متهمين في قضايا السرقات المتنوعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 متهمين في قضايا السرقات متنوعة، وذلك بفضل الجهود المشتركة بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وجاء ذلك في إطار حملات مكافحة الجرائم التي تستهدف جميع أشكال السرقات، والتي أدت إلى ضبط مجموعة من المجرمين المتورطين في سرقة الهواتف المحمولة، بطاريات السيارات، وآليات ثقيلة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل الكاملة حول قضايا السرقات المتنوعة.

سرقات الهواتف المحمولة

ومن ضمن قضايا السرقات المتنوعة، أن أحد المتهمين، عاطل له معلومات جنائية، تم ضبطه بعد قيامه بمزاولة نشاط إجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء استقلالهم المواصلات العامة باستخدام أسلوب "المغافلة" ،وقد اتخذ من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحًا لنشاطه الإجرامي، وبعد مواجهة المتهم، اعترف بارتكاب 42 واقعة سرقة، وأرشد عن المسروقات التي كانت بحوزة عميلين له، مالكي محلي صيانة هواتف محمولة، وقد تم ضبط الهواتف المسروقة وعددها 42 هاتفًا محمولًا.

سرقات بطاريات السيارات

ومن ضمن قضايا السرقات المتنوعة أخرى، تم ضبط متهم آخر له معلومات جنائية لقيامه بسرقة بطاريات السيارات في دائرة قسم شرطة إمبابة، وبمواجهته، اعترف بارتكاب 7 وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات التي كانت بحوزة عميله، وهو مالك مخزن خردة، وتم ضبط الأخير أيضًا.

سرقة آليات ثقيلة

كما تمكنت الأجهزة الأمنية في قضايا السرقات المتنوعة من ضبط خفير خصوصي متورط في سرقة لودر مملوك لإحدى شركات المقاولات في دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وبحوزته فرد محلي وطلقات، اعترف بارتكاب الواقعة وسرقة جرار زراعي من داخل مزرعة في نفس المنطقة، وبعد تفتيش، تم ضبط الجرار الزراعي بحوزة سائق مقيم في محافظة الشرقية، الذي أرشد عن مكانه وتم ضبطه.

جهود مستمرة في مكافحة الجريمة

تستمر الأجهزة الأمنية في بذل جهود مضاعفة للقضاء على جميع أنواع السرقات والتصدي للمجرمين الذين يعكرون صفو المجتمع، وهذه الضبطيات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تكثيفًا في الحملات الأمنية، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في جميع المناطق.

وتأتي هذه الضبطيات في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، حيث تم تأكيد فعالية الخطط الأمنية التي أسهمت في التصدي للجريمة وضبط المتهمين، مما يعزز الأمان في المجتمعات المختلفة.

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