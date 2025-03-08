تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل الإعلان المثير للجدل للبلوجر سوزى الأردنية

تلقت النيابة العامة بلاغًا ضد البلوجر مريم أيمن محمد الدسوقي، الشهيرة بـ سوزى الأردنية، يتهمها بنشر محتوى إعلاني مضلل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون علم أو إذن مالك ومدير إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، واتهمت البلاغات المقدمة البلوجر سوزي الأردنية بالترويج لأخبار كاذبة ضمن إعلان تجاري، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت سوزى الأردنية، قبل أن تقرر إخلاء سبيلها دون توجيه أي اتهامات متعلقة بانضمامها لجماعات إرهابية أو محظورة ومع ذلك، لا تزال التحقيقات مستمرة بشأن الادعاءات المتعلقة بالمحتوى الذي قدمته عبر منصاتها الرقمية.

وفيما يلي يستعرض الموجز تفاصيل البلاغات المقدمة ضد سوزى الأردنية

بلاغات جديدة تتهم سوزى الأردنية بالاتجار بالبشر

في تطور آخر، تقدم محامٍ ببلاغ رسمي إلى الإدارة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر، اتهم فيه البلوجر سوزى الأردنية باستغلال الفتيات والإيقاع بهن في أعمال غير مشروعة، وأشار البلاغ إلى أن الأخيرة نشرت إعلانًا يستهدف الفتيات من سن 21 إلى 30 عامًا، دون الحاجة إلى خبرة سابقة، للعمل في شركات خارج مصر بأجور مغرية ومزايا غير تقليدية، مثل توفير إقامة فندقية فاخرة وسيارات فارهة لنقلهن.

واعتبر المحامي أن هذا الإعلان قد يكون فخًا لاستقطاب الفتيات إلى أعمال مشبوهة، ما أثار موجة من الجدل حول حقيقة هذه العروض وطبيعة العمل المعلن عنه.

الإعلان الترويجي يثير الجدل على مواقع التواصل

أثار إعلان نشرته سوزى الأردنية على تيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، بعدما ظهرت برفقة شاب يرتدي الجلباب والعقال الخليجي، ويتحدث بلهجة غير متقنة، مُعلنًا عن فرص عمل للفتيات في السعودية بشروط غير اعتيادية.

وخلال الفيديو، الذي تم تصويره داخل إحدى شركات التوظيف، زعمت "سوزى الأردنية" أن الوظائف المتاحة لا تتطلب مؤهلًا دراسيًا أو خبرة سابقة أو حتى إتقان اللغة، وأكد المروج المرافق لها أن العرض يشمل إقامة مجانية، ومواصلات خاصة بسيارات فاخرة من نوع "رانج روفر" لنقل الفتيات إلى السكن المخصص لهن.

موقف الجهات المعنية من الإعلان

يواصل المسؤولون التحقيق في ملابسات الإعلان، وسط مطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على الإعلانات الوظيفية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تفتقر إلى المصداقية، وقد تؤدي إلى استغلال الباحثين عن فرص العمل بطرق غير قانونية.

من المتوقع أن تشهد القضية تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، مع تصاعد الجدل حول الإعلانات المشبوهة، ومدى تورط "سوزي الأردنية" في هذه المخالفات القانونية.

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