النيابة العامة تأمر بحبس عاطلين بتهمة سرقة أجهزة إلكترونية من شركة بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية المتنوعة من داخل إحدى الشركات الكبرى بالقاهرة، وتكليف المباحث الجنائية بالتحقيق في الواقعة، من أجل كشف المزيد من التفاصيل حول الجريمة وأبعادها.

ويكشف الموجز تفاصيل حادث السرقة في السطور التالية

تفاصيل حادث السرقة والقبض على المتهمين

بدأت القضية عندما تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على العاطلين، حيث تم ضبطهما بعد أن قاما بسرقة أجهزة إلكترونية متنوعة من داخل إحدى الشركات في منطقة بالقاهرة، وبناءً على المعلومات التي قدمها المتهمان أثناء التحقيق، تم تحديد مكان المسروقات، لتنجح قوات الأمن في ضبطها لدى 6 من عملائهما الذين كانوا قد اشتروا الأجهزة المسروقة.

تحديد هوية المسروقات

بعد ضبط الأجهزة الإلكترونية المسروقة، تم استدعاء مالك الشركة ومديرها للتعرف على المضبوطات، وخلال التحقيقات، تعرف كل من المالك والمدير على الأجهزة المسروقة، واتهموا العاطلين بسرقتها من داخل مقر الشركة.

إجراءات قانونية ونيابة التحقيق

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في حادث السرقة، وبدأت المباحث الجنائية جمع الأدلة والشهادات من أجل الوصول إلى كل تفاصيل القضية، ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات تحديد هوية جميع الأشخاص الذين كانوا على صلة بالمتهمين سواء في بيع أو شراء الأجهزة المسروقة.

القبض على المتهمين والتحقيقات مستمرة

يُذكر أن التحقيقات ما زالت جارية، حيث تسعى النيابة العامة إلى التوسع في التحقيقات لمعرفة إذا ما كانت هناك عمليات سرقة أخرى مشابهة ارتكبها المتهمان، وفي نفس الوقت، تعمل الأجهزة الأمنية على جمع المزيد من الأدلة والشهادات حول عمليات بيع الأجهزة المسروقة وتحديد الشبكة المتورطة.

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