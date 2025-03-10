مصرع وإصابة 19 شخصا في حادث برج العرب في الإسكندرية

حادث برج العرب .. وقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ميني فان تمناية، عند مدخل منطقة برج العرب على طريق الخدمات باتجاه إستاد برج العرب، أسفر عن مصرع وإصابة 19 شخصا.

بلاغ بـ حادث برج العرب

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا، يفيد بوقوع حادث برج العرب، حيث تصادمت سيارة ميكروباص وسيارة ميني فان تمناية، عند مدخل منطقة برج العرب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة، مدعومة بسيارات الإسعاف لـ مقر حادث برج العرب.

تفاصيل حادث برج العرب

واتضح من التحريات الأولية تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص كان يقل 16 راكبا، والآخر ميني فان تمناية، كانت ثلاثة أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات برج العرب والعامرية، كما تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة المستشفى.

حادث برج العرب

وتم تحرير المحضر اللازم بواقعة حادث برج العرب بقسم شرطة العامرية ثان، وجاري العرض على جهات التحقيق

أسماء ضحايا حادث برج العرب

ويرصد الموجز أسماء ضحايا حادث برج العرب.

وتبين مصرع سعيد أنور عبدالوهاب، البالغ من العمر 60 سنة، ومقيم ببهيج، وتم نقله إلى ثلاجة مستشفى برج العرب.

وأصيب 18 آخرين في حادث برج العرب هم كل من" نجلاء فتحي راغب صقر، 28 سنة، مقيمة بمنطقة بهيج، اشتباه كسر بالساق الأيسر، رسلان خليل إدريس عبد الرحمن، 3 سنوات، كدمات بعموم الجسم، علي خليل إدريس عبدالرحمن، 5 سنوات، بهيج جرح بالرأس واشتباه كسر بالذراع الأيسر، حازم مازن محمد إبراهيم، 22 سنة، مقيم القبارى، اشتباه كسر بالركبة اليمنى وسحجات بعموم الجسم، محمد عبدالوهاب علي، 38 سنة، مقيم العجمي، جروح بالرأس والجبهة وكسر بالركبة اليمنى".

مصابي حادث برج العرب

كما أصيب في حادث برج العرب " علي جابر محمد علي، 66 سنة، مقيم الهانوفيل، جرح قطعي بالوجه، مؤمن حامد عبد الرحمن، 32 سنة، مقيم البيطاش، سحجات وكدمات بعموم الجسم، عبدالله صلاح عبدالله 21 سنة، مقيم الكيلو 21، جرح بالرأس واشتباه كسر بالقدم اليمنى، إسلام محمد أحمد عمران، 26 سنة، مقيم القباري، اشتباه كسر بالساق الأيمن، محمد محمد عبدالمجيد محمد، 26 سنة، مقيم أبو يوسف، اشتباه كسر بالساق الأيمن، إدريس خليل إدريس، 16 سنة، مقيم بهيج، اشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالضلوع".

وأصيب في حادث برج العرب " أيمن عبدالمؤمن محمد حافظ، 47 سنة، مقيم العجمى، كدمة بالصدر وكدمات بعموم الجسم، عبد الرحيم محمد أبو الفضل زيد، 36 سنة، مقيم القبارى، اشتباه كسر بالساق الأيسر، محمد عبد العزيز حسن طنطاوي، 41 سنة، مقيم الدخيلة، اشتباه كسر بالفقرات القطنية والعنقية، محمد بدر على نور، 39 سنة، مقيم برج العرب، كدمة بالصدر وكدمه بالراس وسحجات بالساقين، محمد علي محمد حسان، 34 سنة، مقيم الورديان، اشتباه كسر بالساق الأيسر، أحمد رجب حنفي محمود، 36 سنة، مقيم الهانوفيل، اشتباه كسر بالساقين الأيمن والأيسر، أحمد رجب طاهر أحمد، 28 سنة، مقيم البيطاش، اشتباه كسر بالساق الأيمن.

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