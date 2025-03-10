التفاصيل الكاملة لوفاة طالبة المنوفية.. قصة بالطو أبيض لطخته دماء مادة الأنف والأذن والحنجرة

وفاة طالبة المنوفية، كانت تسير في طريق من الأحلام التي رسمتها لنفسها وحتى لأسرتها التي كانت تنتظر أن ترى ابنتهم الدكتورة التي تسعد قلبهم لكنه هادم اللذات الذي تسبب في وفاة طالبة المنوفية.

وفاة طالبة المنوفية

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ إن القصة بدأت من حيث وفاة طالبة المنوفية، تلك الطالبة المجتهدة التي لم تتعثر في أي صف من صفوف دراستها سواء المراحل الأساسية أو حتى في الكلية إلى أن حان موعد وفاة طالبة المنوفية.

وفاة طالبة المنوفية

قصة وفاة طالبة المنوفية

القصة أن وفاة طالبة المنوفية، بدأت منذ أن كانت تعد إيمان مصطفى دياب الطالبة في الفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية للامتحان بالمذاكرة والمراجعة، لكن إيمان لم تعلم أن المادة الأخيرة في امتحاناتها سواء في الكلية، أو حتى في دنيتها ستكون مادة الأنف والأذن والحنجرة.

تفاصيل وفاة طالبة المنوفية

إيمان ذهبت لأداء امتحانها في مادة الأنف والأذن والحنجرة، وهي مقبلة عليه كأي مادة من المواد السابقة لا تهاب منها في أي شيء، لا سيما أنها كانت مستعدة للامتحان بالطريقة المثلى، لكن صعوبة الامتحان كانت السبب الرئيس في رحيل إيمان عن الحياة.

طالبة المنوفية لم تستطع أن تتحمل مدى صعوبة الامتحان، ما تسبب في إصابتها بنزيف على المخ وبدأت لحظات عمرها الأخيرة في العد التنازلي، حتى حينما حاول أصدقاؤها أن ينقذوها إلا أنها فارقت الحياة.

تحرك كلية الطب جامعة المنوفية

بعدما فارقت إيمان الحياة، لم ينتظر زملائها للحظة حتى بدأوا في المطالبة بحقها وحقهم بسبب الصعوبة بل قد تصل إلى حد الاستحالة في مادة الأنف والأذن والحنجرة، وتوجهوا بطلب للتحقيق العاجل في صعوبة تلك المادة.

الكلية أصدرت بيانا منها لتستعرض كيفية التصدي لمثل هذه الوقائع، إذ جاء في بيانها: " نحن اتحاد طلاب دفعة 40 طب المنوفية، نعلن عن استنكارنا الشديد ورفضنا القاطع لما تعرض له طلاب الدفعة من معاملة غير إنسانية وظلم بين خلال امتحان مادة الأنف والأذن والحنجرة الامتحان لم يكن مجرد اختبار أكاديمي، بل مثل استهدافا مباشرًا للطلاب بطرق غير مهنية وتعسفية، مما أدى إلى إيذاء نفسي وعصبي شديد لعدد كبير من الزملاء، وتسبب في تداعيات صحية خطيرة لزميلتنا الدكتورة إيمان دياب، التي ظلت تعاني لأكثر من شهر قبل أن تفارق الحياة، رحمها الله".

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