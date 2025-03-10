محاكمة الشيف الشربيني اليوم بتهمة الإهمال.. والسبب نجل طليقته

الشيف الشربيني ..تعقد اليوم، محكمة جنح الشيخ زايد، أولى جلساتها في مجمع محاكم ونيابات الشيخ زايد، لبدء محاكمة الشيف الشربيني على خلفية اتهامه بالإهمال والسماح لنجل طليقته بقيادة سيارته والتسبب في وفاة عامل دليفري.

الموجز ترصد تفاصيل واقعة اتهام الشيف الشربيني.

وكانت محكمة جنح أكتوبر، حددت جلسة اليوم لـمحاكمة الشيف الشربيني، في أولى جلساته، حيث قررت أسرة المجني عليه، إقامة دعوى جديدة ضد الشيف، ووجهوا إليه الاتهام بالاشتراك في القتل الخطأ بسبب الإهمال، مطالبين بتعويض مدني قدره 10 ملايين جنيه.

الشيف شربيني

دعوى ضد الشيف شربيني

وأشار علي فايز، محامي الدفاع الخاص بأسرة عامل الدليفري ضحية نجل طليقة الشيف شربيني، إلى أنه تقدم بالدعوى إلى محكمة جنح الشيخ زايد كجنحة مباشرة ضد الشيف شربيني، والتي حددت المحكمة لها جلسة 10 مارس المقبل.

وتابع محامي الدفاع الخاص بأسرة عامل الدليفري ضحية نجل طليقة الشيف شربيني، أن موكليه بم يتنازلوا عن اتهام الشيف شربيني، معتبرين أنه كان مسؤولًا عن السماح لابن طليقته القاصر بقيادة السيارة أكثر من مرة، رغم عدم امتلاكه رخصة قيادة، وهو ما يشكل مخالفة للقانون.

انتهاء أزمة نجل طليقة الشيف شربيني

وانتهت أزمة نجل طليقة الشيف شربيني بالإفراج عنه بعد تصالح والدته مع أسرة الضحية، ودفع مبلغ 3 ملايين جنيه كدية شرعية.

الشيف شربيني

تفاصيل الحادث والتحقيقات

تعود وقائع القضية إلى حادث مروري مروع، حيث اصطدمت سيارة يقودها المتهم بعامل دليفري، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بجراحه. وبمجرد وقوع الحادث، بدأت التحقيقات التي أكدت مسؤولية نجل طليقة الشيف الشربيني عن الواقعة، مما أسفر عن توجيه الاتهام إليه رسميًا.

مسار الحكم والإجراءات القضائية

كانت محكمة جنح الطفل بالجيزة قد أصدرت حكمًا يقضي بحبس المتهم لمدة عام مع الشغل، بالإضافة إلى تغريمه 500 جنيه. لاحقًا، وبعد استئناف الحكم، أيدت محكمة مستأنف جنح الطفل بأكتوبر القرار الصادر بحق المتهم. إلا أن التنازل عن القضية والتصالح أسهما في تغيير مجرى القضية، خاصة أنها نُظرت أمام محكمة الطفل نظرًا لصغر سن المتهم.

إجراءات محكمة الطفل وتداعيات القضية

نظرًا لكون المتهم قاصرًا، قرر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، إحالة القضية إلى نيابة الطفل للتحقيق وفق القوانين المنظمة لمحاكمة الأحداث. وقد تم التعامل مع القضية بدقة قانونية، نظرًا لحساسيتها وتأثيرها على الرأي العام.

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