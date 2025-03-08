عذبها وطفلتها بسبب الشك.. اليوم أولى جلسات محاكمة قاتـ.ـل زوجته

قاتل زوجته .. عقدت محكمة الاستئناف، الدائرة الخامسة جنايات حلوان برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر، أولى جلساتها لمحاكمة الزوج المتهم بقتل زوجته في حلوان، بعدما شك في سلوكها، فقرر معاقبتها والتخلص منها.

أمر إحالة قاتل زوجته

الموجز ترصد تفاصيل الواقعة، إذا جاء في أمر الإحالة أن الزوج المتهم، تخلص من زوجته عمدا، بسبب بسبب شكوكه في سلوكها، وذلك عندما ضمر المتهم سلاحه الأبيض، وحينما ظفر بالضحية، وثق يديها وقدميها ثم انهال عليها بعدة ضربات أدت إلى وفاتها.

تقرير الطب الشرعي يدين قاتل زوجته

وأشار تقرير الطب الشرعي والذي أدان قاتل زوجته، إلى أن إصابات الزوجة كانت قاتلة، وهي ما أزهقت ؤوحها، حيث فارقت الحياة متأثرةً بجروحها.

قاتل زوجته يحنجز طفلة ويعذبها

وتابع أمر الإحالة أن الزوج قاتل زوجته ارتكب جريمة أخرى بجانب قتل زوجته، حيث قام باحتجاز قاصرا لم تتجاوز الـ 18، وتدعى "فاطمة. م"، في نفس الوقت والمكان الذي ارتكب فيه جريمة قتل زوجته، وهي ابنة المجني عليها، حثيث عذبهما بدنيا، كما تبين من تقرير الطب الشرعي.

قاتل زوجته

قاتل زوجته يحرز سلاحا ناريا

كما كشف أمر الإحالة أن الزوج المتهم أحرز سلاحًا ناريًا "بندقية خرطوش"، فضلا عن امتلاكه ذخائر لاستخدامها في السلاح، وكان ذلك دون أن يكون مرخصًا له بحيازة السلاح أو الذخائر.

ووجهت النيابة العامة إلى الزوج المتهم تهم القتل العمد، والاحتجاز غير القانوني، وتعذيب الضحايا، إضافة إلى حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص.

وفي سياق مختلف عقدت منذ قليل محكمة جنح القاهرة الجديدة، جلستها للنظر في إصدار حكمها على رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، حيث استولى المتهم على مبلغ قيمته 13 مليون جنيه، بدعوى شراء سيارة للاعب من الخارج.

وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة في وقت سابق بمد أجل الحكم على رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي محمد مجدي أفشة لتقديم الشيك.

فيما عقدت المحكمة المختصة، جلستها للنظر في قضية أفشة، والتي يتم فيها محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي أفشة، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، في تهمة الاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه بدعوى شراء سيارة له من الخارج، ويستعرض الموجز تفاصيل التحقيقات.

تحقيقات مكقفة مع رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة

وشهدت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات مكثفة ومثيرة في القضية، حيث تم استدعاء رجل الأعمال المتهم للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء، إذ تم إيداع المتهم داخل الحجز الخلفي لنيابة القاهرة الجديدة، قبل أن يتم اصطحابه إلى غرفة التحقيق لاستكمال استجوابه.

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