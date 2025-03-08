اعترافات طالب مدينة نصر المتهم بإلقاء أكياس المياه على المارة

أدلى الطالب المتهم بإلقاء أكياس مملوءة بالمياه على المارة في شوارع مدينة نصر باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حيث أوضح أنه استلهم هذه الفكرة من مقاطع الفيديو المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيس بوك وتيك توك، وقام بتنفيذها بهدف اللهو والمزاح مع المواطنين.

وقال المتهم إنه قرر خوض هذه التجربة مع أصدقائه من باب المرح، دون أن يدرك العواقب القانونية المترتبة على فعلته، مؤكدًا أن الفكرة بدت له مسلية في البداية، إلا أنه لم يتوقع أن تؤدي إلى إلقاء القبض عليه واتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وفيما يلي يكشف الموجز تفاصيل فيديو إلقاء أكياس المياه على المارة

تفاصيل فيديو إلقاء أكياس المياه على المارة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من الشباب داخل سيارة تحمل لوحات معدنية مطموسة، وهم يقومون بإلقاء أكياس المياه على المارة في شوارع مدينة نصر أثناء قيادتهم السيارة، وقد أثار الفيديو موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أن مثل هذه التصرفات تعرض سلامة المواطنين للخطر، بينما رأى آخرون أنها مجرد مزحة غير مقبولة.

جهود الأمن في ضبط المتهمين

على الفور، تابعت أجهزة وزارة الداخلية الواقعة، وبدأت فرق البحث الجنائي في الإدارة العامة لمباحث القاهرة في تحليل الفيديو وتحديد هوية المتهمين، وبعد إجراء التحريات، تم تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة وضبط قائدها، وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبمواجهة المتهم، أقر بصحة ما ورد في الفيديو، واعترف بتنفيذ الواقعة أثناء قيادته السيارة برفقة أصدقائه بغرض المزاح، دون نية الإساءة أو التسبب في أي أذى للمارة.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم

قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطالب المتهم، كما تم اتخاذ إجراءات إدارية ضد السيارة المستخدمة في الواقعة، لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين ضرورة الابتعاد عن التصرفات الطائشة التي قد تعرض سلامة الآخرين للخطر، مشددة على أن الأجهزة الأمنية تواصل مراقبة المحتوى الذي يتم تداوله على السوشيال ميديا، وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يقوم بمخالفة القانون أو تعريض المواطنين للأذى.

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