تحقيقات موسعة في واقعة احتجاز طفلين وتقييدهما بسلاسل حديدية ببولاق الدكرور

احتجاز طفلين بسلاسل حديد-فتحت جهات التحقيق بمحافظة الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة احتجاز طفلين داخل شرفة منزل بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تم العثور عليهما مقيدين بسلاسل حديدية حول رقبتيهما، واستدعت النيابة العامة والد الطفلين للتحقيق بعد إلقاء القبض عليه، حيث أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بسلوكهما غير المنضبط.

ويكشف الموجز في السطور التالية تفاصيل الواقعة واستغاثة الطفلين بالأهالي

احتجاز طفلين..تفاصيل الواقعة واستغاثة الطفلين بالأهالي

بدأت تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بسماع استغاثات طفلين من داخل شرفة أحد العقارات في بولاق الدكرور، وعلى الفور، تم إخطار قسم شرطة بولاق الدكرور، وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث القسم، إلى موقع البلاغ للتحقق من الأمر.

بمجرد وصول قوات الأمن إلى العقار، تبين وجود طفلين، الأولى فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، والثاني شقيقها البالغ من العمر 13 عامًا، مقيدين بسلاسل وأقفال حديدية من رقبتيهما داخل الشرفة، في مشهد صادم أثار استياء الجيران الذين أبلغوا السلطات لإنقاذ الطفلين.

احتجاز طفلين.. ضبط الأب واعترافه بتقييد الطفلين

تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة لإعداد كمين محكم، أسفر عن ضبط والد الطفلين فور عودته إلى المنزل، وبمواجهته بالاتهامات، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه قام بتقييد طفليه كإجراء تأديبي بسبب خروجهما المتكرر من المنزل دون إذنه.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الأب يعمل سائقًا، وقد لجأ إلى هذه الوسيلة كعقوبة، وهو ما أثار غضب الأهالي الذين اعتبروا الواقعة انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل.

احتجاز طفلين.. الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية

بعد القبض على الأب، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ عليه لحين استكمال التحقيقات، وكما استمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان الذين أكدوا سماعهم استغاثات الطفلين ومحاولتهم التدخل لإنقاذهما.

في سياق متصل، طلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة، والتأكد مما إذا كان هناك أي سوابق مماثلة للأب في معاملته لأطفاله.

حقوق الطفل وقوانين الحماية من العنف الأسري

تسلط هذه الحادثة الضوء على قضايا العنف الأسري وأهمية تفعيل قوانين حماية الطفل في مصر، وحيث تجرم القوانين المصرية أي شكل من أشكال العنف أو التعذيب ضد الأطفال، وتنص على ضرورة توفير بيئة آمنة لهم بعيدًا عن أي تهديد جسدي أو نفسي.

وتؤكد هذه الواقعة على الحاجة إلى تكثيف حملات التوعية حول أساليب التربية السليمة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر التي تواجه صعوبات في التعامل مع أطفالها، تجنبًا لتكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

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