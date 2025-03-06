وفاة سيدة في الغربية نتيجة صاعقة كهربائية أثناء هطول الأمطار

صاعقة كهربائية تقتل سيدة في الغربية..شهدت محافظة الغربية مساء اليوم حادثًا مأساويًا حيث لقيت سيدة في العقد السادس من عمرها مصرعها إثر تعرضها لصاعقة كهربائية أثناء حدوث البرق في وقت هطول الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة، الحادث وقع في عزبة الأغا التابعة لقرية دماط بمركز قطور.

ويكشف الموجز فيما يلي تفاصيل الحادث والبلاغ الأمني

صاعقة كهربائية تقتل سيدة.. تفاصيل الحادث والبلاغ الأمني

وفقًا لتصريحات مصادر أمنية، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا من مستشفى قطور المركزي يفيد بوصول جثة سيدة متوفاة، وعلى الفور تم الانتقال إلى المكان للوقوف على تفاصيل الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن السيدة تعرضت لصاعقة كهربائية بسبب البرق الذي صاحب هطول الأمطار في المنطقة.

صاعقة كهربائية تقتل سيدة.. إجراءات السلطات بعد الحادث

بعد إتمام الفحص الطبي وتأكيد سبب الوفاة، اتخذت السلطات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الحادث.

تحذيرات خلال الطقس السيئ في الغربية

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الغربية قد شهدت خلال الساعات الماضية طقسًا غير مستقر، حيث تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق في العديد من المخاطر، وعليه، نصحت السلطات المحلية المواطنين بتوخي الحذر أثناء التقلبات الجوية، خاصة أثناء سقوط الأمطار والرعد.

ضرورة الحذر في حالة البرق والأمطار

تُعد هذه الحادثة بمثابة تذكير هام بخطورة البرق والصواعق الكهربائية في حالات الطقس السيئ، حيث يمكن أن تتسبب في حالات وفاة وحروق شديدة، ولذلك، يجب على المواطنين اتخاذ الحيطة وعدم الخروج في الأماكن المفتوحة خلال العواصف الرعدية، وعدم الاقتراب من الأسلاك الكهربائية أو التواجد تحت الأشجار.

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