الإعدام لعامل مقهى بتهمة القتل العمد وحرق الجثة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير محمد علي شرباش، وعضوية المستشارين طارق إبراهيم أبو الروس، سامح سعيد سمك، وبحضور عمرو زكي سكرتير المحكمة، بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم "م.ا.ف" بالإعدام شنقًا، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، وذلك بعد إدانته ب قتل المجني عليه "م.ا.م" وسرقة هاتفه المحمول.

وفي السطور التالية يبين الموجز تفاصيل الجريمة المروعة في الرمل ثان

تفاصيل الجريمة المروعة في الرمل ثان



تعود وقائع القضية المقيدة برقم 31376 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من ضباط القسم، يفيد بالعثور على جثمان شخص مجهول الهوية ملقى في أحد الشوارع بدائرة القسم، وعليه آثار إصابات وحروق متفرقة.

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل الحادث



باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين أن المتهم "م.ا.ف"، وهو عامل مقهى، قد خطط لارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة مع المجني عليه، وفي يوم الواقعة، التقى الطرفان في مكان الحادث، واندلعت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى اشتباك بالأيدي، ليقوم المتهم بالتقاط قالب من الطوب وضرب المجني عليه على رأسه، ما أدى إلى سقوطه أرضًا فاقدًا للوعي.

لم يكتفِ المتهم بذلك، بل غادر موقع الجريمة متوجهًا إلى إحدى محطات الوقود، حيث قام بشراء كمية من البنزين، ثم عاد إلى مكان الواقعة وسكب الوقود على جسد المجني عليه وأشعل فيه النيران، قاصدًا قتله والتخلص منه تمامًا. وبعد تنفيذ الجريمة، استولى المتهم على هاتف الضحية وقام ببيعه.

إحالة المتهم للمحاكمة وإصدار الحكم

عقب التحريات وجمع الأدلة، تم القبض على المتهم، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب تهمة السرقة، وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات، التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بالإعدام شنقًا بعد ثبوت التهم المنسوبة إليه.

الإجراءات القانونية وردود الفعل

لقي الحكم ترحيبًا واسعًا من أسرة المجني عليه، التي أكدت أن القصاص العادل هو أقل ما يمكن تقديمه لروح فقيدهم. كما شددت الجهات الأمنية والقضائية على استمرار جهودها لمواجهة مثل هذه الجرائم وضمان تحقيق العدالة الناجزة.

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