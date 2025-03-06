تقلبات جوية في حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة متغيرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس عقب سقوط كمية ضخمة من الأمطار على بعض المناطق اليوم، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز فيما يلي.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

الظواهر الجويه المتوقعة اليوم الخميس

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمعتدلة والمرتفعة على مناطق مختلفة من محافظات شمال البلاد وذلك مرورًا بالوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد ويصاحبها أيضاً هبوب رياح وسقوط أمطار متنوعة الشدة تكون رعدية أحيانًا على فترات مختلفة.

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ أنه يسود اليوم طقس متوسط نهارًا على مدن القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

ومن المتوقع أيضاً أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد ووسط سيناء ومعظم الأنحاء.

وبالنسبة لأماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس 6 مارس أوضحت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك فرصًا ملحوظة لسقوط أمطار معتدلة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري تكون رعدية أحيانًا على فترات مختلفة.

كما تسقط أيضاً أمطار طفيفة إلى معتدلة على مناطق السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة يمكن أن تصل إلى حد السيول ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وتكون بسيطة على مناطق من شمال الصعيد.

وعن حالة الرياح أعلنت الأرصاد الجوية عن وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد أيضاً.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم الخميس في القاهرة نحو 20 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة الحرارة العظمى اليوم الخميس في السواحل الشمالية الغربية نحو 18 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة العظمى اليوم الخميس في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر إلى 24 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم الخميس نحو 22 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم الخميس نحو 26 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الخميس في محافظات مصر المختلفة

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