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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

حالة الطقس اليوم السادس من رمضان 2025 في القاهرة والمحافظات| خلي بالك

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

حالة الطقس سادس يوم رمضان.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم الخميس، سادس أيام شهر رمضان لعام 2025. 

ومن المتوقع أن يشهد اليوم تباينًا في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية مع فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق، وينشر لكم موقع "الموجز" كافة التفاصيل. 

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تفاصيل حالة الطقس اليوم 2025

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن سادس أيام رمضان سيكون مصحوبًا بفرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية، إضافة إلى بعض مناطق الوجه البحري، كما ستكون الأمطار متقطعة خلال فترات النهار، أما في السواحل الشرقية، فهناك فرص لأمطار خفيفة قد تتراوح قوتها إلى متوسطة.

حالة الطقس 

حالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى 

في القاهرة الكبرى يتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى حد المتوسطة، مع احتمالية حدوث أمطار رعدية، هذا بالإضافة إلى وجود فرص لهطول أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول في بعض مناطق جنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

تتفاوت درجات الحرارة على مدار اليوم حسب المناطق المختلفة في الجمهورية،  وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في بعض المحافظات:

  • القاهرة: الصغرى 13°C، والعظمى 21°C.
  • العاصمة الإدارية: الصغرى 11°C، والعظمى 20°C.
  • الإسكندرية: الصغرى 11°C، والعظمى 20°C.
  • الغردقة: الصغرى 14°C، والعظمى 24°C.
  • شرم الشيخ: الصغرى 16°C، والعظمى 25°C.
  • أسوان: الصغرى 14°C، والعظمى 27°C.
  • شلاتين: الصغرى 17°C، والعظمى 29°C.
  • حلايب: الصغرى 17°C، والعظمى 26°C.

وتستمر درجات الحرارة في معظم المناطق منخفضة نسبيًا خلال النهار، مما يجعل الطقس معتدلًا إلى مائل للبرودة في بعض الأماكن، من المتوقع أن يستمر الطقس الغائم مع فرص لهطول الأمطار في بعض المناطق، حيث تنبأت الأرصاد الجوية بزيادة نسبة الرطوبة في بعض الأماكن، وهو ما قد يؤثر على راحة المواطنين في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان.

حالة الطقس اليوم 

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