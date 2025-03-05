حالة الطقس اليوم الأربعاء 5 رمضان 2025 في مصر ودرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025، حيث من المتوقع أن يشهد اليوم حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء، وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا يصاحبة سقوط أمطار.

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025 وغدا الخميس الموافق 6 مارس 2025، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 5 رمضان 2025

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء، وكذلك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وأكدت الأرصاد تعرض البلاد لمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا يصاحبه سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأشارت الأرصاد إلى تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى.

وأوضحت الأرصاد أن الأمطار تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء، مع نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأكدت الأرصاد أن الأجواء معتدلة نهاراً على أغلب الأنحاء باردة ليلا وفى الصباح الباكر.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس بسهولة من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الخميس 6 مارس بالساعات

وبخصوص حالة الطقس غدا الخميس فمن المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إلى جانب نشاط رياح علي القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 6 مارس 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 20 والصغري 12، والسواحل الشمالية العظمي 18 والصغري 11، وشمال الصعيد العظمي 22 والصغري 9، وجنوب الصعيد 26 والصغري 11.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الطقس في مصر، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء الشتوية وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض حتي نهاية فصل الشتاء، مع نشاط الرياح علي أغلب الأنحاء، فضلًا عن سقوط الأمطار الخفيفة علي السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون الشبورة المائية صباحًا.

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