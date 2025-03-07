حبس 7 متهمين بسبب التنقيب عن الآثار في العياط.. والنيابة تباشر التحقيقات

قررت نيابة الجيزة حبس 7 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض في منطقة العياط، كما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بإعداد تحريات مكثفة حول الواقعة، للكشف عن أي متورطين آخرين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويكشف الموجز تفاصيل ضبط المتهمين بتهمة التنقيب عن الآثار أثناء الحفر.

تفاصيل ضبط المتهمين بتهمة التنقيب عن الآثار أثناء الحفر



بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم كريم عليان، رئيس مباحث مركز العياط، يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بأعمال حفر مشبوهة في منطقة الظهير الصحراوي بدائرة المركز، يُشتبه في كونها أعمال تنقيب عن الآثار.

على الفور، تم تشكيل قوة أمنية بقيادة ضباط المباحث، حيث انتقل رجال الأمن إلى موقع البلاغ، وجرى مداهمة المكان، ما أسفر عن ضبط 7 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال الحفر، كما تم العثور على حفرة عميقة وأدوات حفر تُستخدم في التنقيب عن الآثار.

تحفظ أمني وإجراءات قانونية



عقب القبض على المتهمين، فرضت الأجهزة الأمنية حراسة مشددة على موقع الحفر، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ويواصل رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات القضية، من خلال سماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من الموقع، لمعرفة ما إذا كان هناك شركاء آخرون متورطون في الجريمة. كما تُجرى التحريات حول كيفية حصول المتهمين على المعلومات التي دفعتهم إلى التنقيب في هذا الموقع تحديدًا.

عقوبات التنقيب عن الآثار في مصر



تُعد جرائم التنقيب عن الآثار من القضايا التي تُواجه بحسم في مصر، حيث ينص القانون المصري على عقوبات مغلظة ضد من يثبت تورطهم في التنقيب غير المشروع عن الآثار، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد والغرامة المالية الكبيرة، خاصة إذا ثبتت نية المتهمين لاتجار في القطع الأثرية أو تهريبها.

وتستمر الأجهزة الأمنية في تكثيف حملاتها لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار، وضبط المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية التي تهدد التراث المصري.

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