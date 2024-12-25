أثناء التنقيب عن الآثار.. العثور على جثة شخص والبحث عن الآخر بكرداسة

كشفت قوات الحماية المدنية عن انتشال جثمان لشخص انهارت عليه إحدى الحفر أثناء بحثه عن الآثار، منطقة الجبل بكرداسة، وتحاول قوات الحماية المدنية العثور على جثة الشخص الآخر.

الموجز تسرد التفاصيل.

تحريات المباحث حول شخصين نقبا عن الآثار

وجاء في تحريات المباحث أن شخصين توفيا أثناء تنقيبهما عن الآثار حيث انهارت عليهما الحفرة التي كان يعملان بها، ليتوفى أحدهما في الحال، ومازال البحث جار عن الآخر.

تحديد هوية المتوفى أثناء التنقيب عن الآثار

وتم تحديد هوية المتوفى، فضلا عن تحديد هوية آخرين مشتركين بعملية التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

بلاغ بوفاة شخصين أثناء التنقيب عن الآثار

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا مفاده مصرع شخصين نتيجة انهيار حفرة عليهما في كرداسة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مصحوبة بسيارات قوات الحماية المدنية، ومدعومين بسيارات الإسعاف، إلى محل البلاغ.

تحريات المباحث

وبالفحص والتحريات والمعاينة اتضح أن شخصين انهارت عليهما حفرة بمنطقة الجبل في كرداسة، أثناء بحثهما فيها عن الآثار، الأمر الذي أدى لوفاتهما في الحال.

اتخاذ الاجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستعانة بالمختصين لانتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثتين في المشرحة، تولت النيابة المختصة التحقيق.

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