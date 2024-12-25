مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لشاليمار شربتلي: "مش هسيبك إلا لما أجيبك"

مرتضى منصور.. كان قاضيًا بارعًا وأصبح مستشارًا مخضرمًا وقف يجلجل بصوته أمام القاضي اليوم، في قاعة الاستئناف على حكم حبس المخرج عمر زهران، فالمرافعة التي تصدرت المشهد جسد خلالها براعته بمطلب من عمق خبرته؛ ليؤكد مرتضى منصور أنه لا يزال مستشارًا يصفق له المحامون الأصغر منه سنًا، فطلب مطلبًا من القاضي بضرورة استدعاء شاليمار شربتلي لقاعة المحاكمة تستعرضه الموجز.

رسالة مرتضى منصور لشاليمار شربتلي

ووجه المستشار مرتضى منصور رسالة نارية إلى الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي متسائلا عن سبب عدم حضورها الجلسات، وهي صاحبة الحق كما تدعي وعلى حسب رسالته، مؤكدا أن عمر زهران هو صاحب الحق الأول ولن يتنازل عن حقه.

وتابع المستشار مرتضى منصور في رسالته لشاليمار شربتلي: "لو مسروق منك دبلة واحدة تعالي المحكمة وواجهينا، القضية كلها تلفيق في تلفيق، وخليكي فاكرة أنا مش هسيبك إلا لما تيجي المحكمة".

وكانت هيئة الدفاع الخاصة بالمخرج عمر زهران، تقدمت بطلباتها إلى هيئة محكمة مستأنف جنوب الجيزةـ للدفاع عن موكلهم عمر زهران، في اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميا سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة.

مرتضى منصور

طلبات دفاع عمر زهران

وجاءت طلبات هيئة دفاع المخرج عمر زهران وتنقلها الموجز كالأتي:

تحديد آخر المواقع التي تواجد فيها المخرج عمر زهران عن طريق موقع الخرائط جوجل، بالإضافة لإلزام حضور شاليمار شربتلي وسماع أقوالها، وزوجها المخرج خالد يوسف، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، وإحضار المستندات الدالة على ثبوت ملكية المجوهرات المتواجدة داخل مسكن عمر زهران، مشددين على سماع شهادة مدير أمن الكمبوند، وشهادة الفنان عمر سعد، وشهادة ضابط التحريات.

مرتضى منصور

وتمت محاكمة المخرج عمر زهران بقاعة 15 بمحكمة جنح جنوب الجيزة.

وكانت محكمة جنح الجيزة، قد قضت برفع جلسة استئناف المخرج عمر زهران على خلفية حبسه عامين مع الشغل، بعد ثبوت ضده تهمة سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف؛ للقرار.

دفاع مرتضى منصور

وأكد المستشار مرتضى منصور أنه دفع بكيدية الاتهام، مشيرا إلى أن التهمة لا تعقل، فضلا عن أن إجراءات التفتيش والتي تمت في منزل عمر زهران باطلة.

وتابع منصور، أن عمر زهران مريض بالسكر والقلب، فكيف له أن يتحمل كل تلك المناوشات، مضيفا: “يعني هو لو سرق إيه اللي يخليه يعين المجوهرات في بيته كل الوقت ده، ما بالعقل كده كان لازم يخبيها في مكان تاني".