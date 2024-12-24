مفاجأة..خالد يوسف يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل حول جريمة سرقة مجوهرات زوجته

لا تزال قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي تشغل الساحة، حيث تتوالي الأحداث تباعا في الوسط الإعلامي، ليخرج المخرج خالد يوسف زوج الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي عن صمته، ويبدأ بالتحدث عن قضية سرقة مجوهرات ومقتنيات زوجته شاليمار شربتلي، ويشرح لماذا تم اتهام المخرج عمر زهران.

فيديو 12 دقيقة

ونشر المخرج خالد يوسف فيديو مدة 12 دقيقة، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وترصدها الموجز، أن هناك حملة اتهامات شديدة طالته وزوجته الفترة الماضية، بعدما تم الحكم على المخرج عمر زهران، موضحا أن الاتهامات التي وجهت له ولزوجته كانت مؤذية جدا، ولكنه في بداية الأمر امتنع عن التعليق كون عمر زهران صديقه.

خالد يوسف

خالد يوسف يكشف الحقيقية

وتابع المخرج خالد يوسف أنه مع كثرة الحديث والكلام المتداول والذي مس أسرته وجب الخروج والتحدث عن الأمر، حتى يوضح أمام الجميع، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغات ضد كل من وجهوا له الاتهامات والسب والتشكيك له ولزوجته، وأنه لن يتحلى بالصمت مرة أخرى، فالموضوع أصبح جريمة مكتملة الأركان لتشويه سمعته وزوجته، وأنه لن يتهاون في تقديم البلاغات ضد التشويه والاتهامات والتطاولات والسب المنسوب إليه هو وزوجته.

كيف تمت السرقة

وتابع المخرج خالد يوسف أن سيشرح قصة السرقة كيف تمت من البداية، حيث بدأ يوم عودة زوجته من مدينة جدة إلى شقتها في فورسيزونز بمصر، مؤكدا أن مفتاح شقتها كان بحوزة شخصين هما عمر زهران والمحاسب الخاص بها ويدعى مصطفى، في حين أن عمر كان مسؤولا عن عقاراتها في مصر بسبب علاقة الصداقة بينهما.

خالد يوسف

شاليمار تبلغ النيابة

وأوضح المخرج خالد يوسف أنه حينما تمت عملية السرقة تم إبلاغ الشرطة، وأكدت شاليمار في ذلك الوقت أن المفتاح مع شخصين فقط، ولكن لم يتم التوصل إلى الجاني في ذلك الوقت، ولكن بعد فترة تم إبلاغهم أنه تم حفظ القضية، ليقررا فتح قضية سرقة المجوهرات مرة أخرى من خلال بلاغ للنائب العام، مضيفا أنه تلاحظ للجميع توتر عمر زهران ومحاولاته المستميتة كي يثني شاليمار عن فتح ملف القضية مرة أخرى.

خالد يوسف وشاليمار شربتلي

عراف عمر زهران

وأضاف يوسف، أن المخرج عمر زهران حاول إقناع زوجته شاليمار بالبحث عن المسروقات داخل الشقة نفسها، ويمكنها الاستعانة بأحد العرافين، ليجدا بالفعل بعضا من المسروقات في كل تذهب بها شاليمار برفقة عمر زهران والشيخ عنتر للشقة، ولكن المسروقات بدأت تظهر قطعة تلو الأخرى.

وقررت شاليمار فجأة إبلاغ الشرطة، وبالفعل تم إلقاء القبض على عنتر، والذي أكد عنتر أنه كان يحاول البحث عن المسروقات داخل الشقة إلى أن يأتي عمر زهران ويقول له "ابحث في المكان الفلاني"، ثم يتم إيجاد جزء من المسروقات كل مرة وهكذا لعدة مرات، مضيفا: "عشان كده زهران قال في مرة من المرات أنا لقيت الدهب، لازم يكون ليا مكافأة واللي متقلش عن عربية".

عمر زهران

بلاغ ضد عمر زهران

البداية كانت في بلاغ حرر ضد المخرج عمر زهران من قبل الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، تفيد فيه سرقته لمجوهرات ثمينة من مقر إقامتها.

وحسب تحقيقات النيابة وأدلة الإثبات التي تم تقديمها في النيابة، فإن الحكم صدر درجة أولى ضد المتهم بالحبس لمدة عامين

وجاء في سير التحقيقات أن شاليمار شربتلي كانت قد غادرت إلى السعودية في 5 أبريل 2022، لتعود في 5 مايو من نفس العام، واكتشفت أن شقتها قد تعرضت للسرقة يوم 12 مايو، ليتضح لها بعد المعاينه أن النوافذ والأبواب كانت سليمة، الأمر الذي استدعى التحقيق في دخول العاملين من خلال مفتاح الشقة.

مفقودات شاليمار شربتلي

وذكرت شاليمار شربتلي خلال التحقيقات أن المفقودات عبارة عن ساعة ذهبية مرصعة بالماس ماركة "أوديمار بيغه"، ساعة ماركة "رولكس" مرصعة بالماس، وأخرى ماركة "كارتييه"، فضلا عن عدة خواتم وأساور مرصعة بالألماس، لتبلغ القيمة الإجمالية للمفقودات نحو 2.5 مليون دولار.

وتتبعت النيابة العامة الأدلة والشهادات التي تشير إلى تورط عمر زهران في السرقة، حيث تم العثور على بعض القطع المسروقة في محاولات بحث استهدفت إعادة المسروقات.

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