حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي يوقع مصابين في دكرنس بالدقهلية

حادث تصادم..شهد طريق المنصورة - دكرنس في محافظة الدقهلية حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص تقل عددًا من الأطفال أثناء عودتهم من الحضانة، وسيارة ملاكي، الحادث أسفر عن إصابة أربعة أطفال وسيدة تم نقلهم إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج.

ويبين الموجز تفاصيل حادث التصادم في السطور التالية

أسباب حادث التصادم ونتائجه

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق دكرنس، حيث تبين من المعاينة الأولية أن سيارة الميكروباص كانت تحمل عدداً من الأطفال الذين كانوا في طريقهم للعودة إلى منازلهم بعد يوم دراسي في الحضانة، وأثناء سير السيارة على الطريق، اصطدمت بها سيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بينهم أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات.

الضحايا المصابون في حادث التصادم

أدى الحادث إلى إصابة كل من:

روان طارق عبده، 7 سنوات، تعرضت لكدمات في الوجه.

رهف طارق عبده، 5 سنوات، مصابة بجروح في الوجه وكسر في الرسغ الأيمن.

حبيبة وليد عبد السلام، 7 سنوات، مصابة بكدمات في الوجه.

أمير أحمد أمير، 5 سنوات، مصاب بكدمات في الوجه.

إلهام خالد عبد الفتاح، 45 عامًا، مصابة بكدمة في الذراع الأيمن واشتبه في وجود كسر.



حادث تصادم.. إجراءات الإنقاذ والاستجابة السريعة

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وفرق مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان الحادث، توم نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتكليف النيابة العامة بالتحقيق في تفاصيل الحادث وأسبابه.

دعوات لتحسين السلامة المرورية

يأتي حادث التصادم اليوم ليؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لتحسين السلامة المرورية في المناطق التي تشهد حركة كثيفة، خاصة في الأماكن القريبة من المدارس والحضانات. وتحث الجهات الأمنية المسؤولين على تطبيق قوانين المرور بحزم للحد من مثل هذه الحوادث التي تهدد حياة الأبرياء.

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