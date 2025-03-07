ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في عين شمس وإصابة 4 أشخاص

مشاجرة عين شمس-تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء نشبت بين مجموعة من الأشخاص في منطقة عين شمس، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم القبض على طرفي المشاجرة وإحالتهم للنيابة للتحقيق.

ويكشف الموجز في السطور التالية تفاصيل مشاجرة عين شمس والأسباب وعدد الإصابات بين طرفي المشاجرة

اسباب تفاصيل مشاجرة عين شمس



تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة عين شمس، يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، وذلك عقب بلاغ من الأهالي الذين أفادوا بنشوب شجار عنيف بين عدد من الأشخاص في أحد شوارع المنطقة، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الموقف ومنع تفاقم الأحداث.

مشاجرة عين شمس..إصابة أربعة أشخاص ونقلهم إلى المستشفى



أسفرت المشاجرة عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة، حيث تم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقد فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا في محيط الواقعة لمنع أي تطورات أخرى، كما تم التحفظ على المصابين لاستكمال التحقيقات.

سبب المشاجرة والقبض على المتهمين



كشفت التحريات الأولية أن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات شخصية بين طرفي النزاع، حيث بدأت بمشادة كلامية تطورت سريعًا إلى اشتباكات بالأيدي، ثم استخدمت الأسلحة البيضاء، ما أدى إلى وقوع الإصابات، وبعد تكثيف التحريات، تمكن رجال المباحث من ضبط جميع المتورطين في الواقعة، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرة عين شمس.. إحالة المتهمين للنيابة العامة



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق في ملابسات المشاجرة والاستماع إلى أقوال المصابين والشهود، وكما سيتم فحص الأسلحة المستخدمة في الحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتهمين.

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