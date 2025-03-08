جريمة تهز الشرقية.. الاعتداء على طفلة داخل مسجد في العاشر من رمضان

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية جريـ.ـمة مروعة أثارت غضب الأهالي، حيث أقدم شاب في الثلاثينيات من عمره على الاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام أحد المساجد، قبل أن يتم ضبطه من قبل الأهالي وتسليمه للشرطة، ويرصد الموجز تفاصيل القصة.

تفاصيل الواقعة

وقعت الحادثة في منطقة "ابني بيتك" أثناء نهار شهر رمضان، حيث استغل المتهم وجود الطفلة بمفردها داخل حمام المسجد واعتدى عليها صرخات الطفلة استدعت تدخل الأهالي، الذين تمكنوا من القبض عليه وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية.

ردود فعل غاضبة ومطالبات بالعقوبة القصوى

انتشرت الواقعة بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون مقاطع فيديو وصورًا للمتهم وسط مطالبات بتوقيع أقصى العقوبات عليه ليكون عبرة لغيره، وسط استنكار واسع لانتهاك حرمة المسجد وشهر رمضان.

تحرك أمني سريع

تلقى قسم شرطة العاشر من رمضان بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى الموقع وألقت القبض على المتهم، حيث تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 1365 لسنة 2025 جنح ثان العاشر من رمضان.

النيابة تتولى التحقيق

باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية، وانتقلت إلى موقع الحادث لمعاينة المكان، كما قررت عرض الطفلة على الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

الجريمة أثارت حالة من الصدمة والغضب بين الأهالي، وسط مطالبات مشددة بتوقيع أشد العقوبات على الجاني لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

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