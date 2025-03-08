تفاصيل العثور على جـ.ـثة سيدة مقيدة داخل منزلها في السنبلاوين.. ملابسات الجريمة

حالة من الذعر في السنبلاوين بعد جريمة قتل مروعة.. استيقظ أهالي مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، صباح أمس الجمعة على وقع جريمة قتـ.ـل مروعة، بعد العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها داخل منزلها، حيث كانت مقيدة اليدين والقدمين، مع وجود لاصق على فمها، مما أثار حالة من الرعب بين السكان، خاصة أنها ثالث جريمة قتـ.ـل تقع خلال أسبوع واحد في المنطقة، ويرصد الموجز تفاصيل الجريمة.

تفاصيل العثور على الجثة وإخطار الشرطة

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي العميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بلاغًا من أهالي حي البستان، يفيد بالعثور على جثة سيدة تُدعى (هناء.م.أ)، وشهرتها "أم إبراهيم"، داخل غرفة منزلها، وهي مقيدة اليدين والقدمين، وعليها آثار اختناق.

تحقيقات الشرطة وأقوال الشهود

على الفور، انتقل فريق من مباحث المركز إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الضحية تعرضت لعملية تكميم بالفم باستخدام لاصق طبي، مع وجود آثار خنق على رقبتها. وبسؤال الجيران، أفادت إحدى صديقاتها بأنها حاولت الاتصال بها عدة مرات دون استجابة، ما دفعها لإرسال ابنتها للاطمئنان عليها، لتجدها في هذه الحالة المأساوية.

وأشارت التحقيقات إلى أن الضحية كانت تعيش مع زوجها (فتحي عبد الحق عبد العال)، وهو من محافظة الشرقية، ويعمل في تجميع الخردة، إلا أنه غير متواجد منذ وقوع الجريمة، مما يثير الشكوك حول تورطه.

إجراءات النيابة والتحقيقات مستمرة

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة كما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني في أسرع وقت.

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