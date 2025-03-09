تفاصيل إيقاف تنفيذ حبس عصام صاصا وشقيقه في قضية التزوير

أصدرت محكمة استئناف جنايات الجيزة قرارًا بقبول الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه محمد، وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، وذلك في القضية المتعلقة بتزوير محرر رسمي. ويرصد الموجز كافة تفاصيل القضية.

تفاصيل القضية والتهم الموجهة



بحسب حيثيات الحكم، تعود الواقعة إلى 11 مايو 2024، حيث وجهت النيابة العامة اتهامات لعصام وشقيقه، إلى جانب آخرين، بالتورط في تزوير توكيل رسمي عام للقضايا، يحمل رقم 965 لعام 2024، بمكتب توثيق مجلس النواب.

وكشفت المحكمة أن المتهمين، رغم عدم انتمائهم للوظائف الحكومية، اشتركوا مع موظف عام حسن النية في ارتكاب التزوير، مما استدعى إحالتهما لمحكمة الجنايات وفقًا لمواد قانون العقوبات المصري المتعلقة بالتزوير واستعمال المحررات الرسمية المزورة.

أدلة الإدانة والحكم الابتدائي



استندت النيابة العامة في توجيه الاتهامات إلى شهادات الشهود، من بينهم فوزية جمال وزير عبد العليم، حسني سيف الدين سيد، ومحمود سمير الليثي الديب، بالإضافة إلى تقارير فحص البصمات وأبحاث التزييف والتزوير.

وفي حكمها الابتدائي، قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين لمدة عام مع الشغل، وإلزامهما بالمصروفات الجنائية. إلا أن المتهمين لم يقبلا الحكم، ما دفعهما للطعن عليه بالاستئناف.

حيثيات إيقاف التنفيذ في الاستئناف



أكدت محكمة الاستئناف في حيثياتها أن الحكم الابتدائي استند إلى أدلة قانونية كافية، لكنه لم يحدد شكلاً خاصًا لصياغة الحكم، مما دفع المحكمة إلى إعادة النظر في العقوبة. وبعد مراجعة الملف والأدلة، قررت المحكمة تأييد الحكم من حيث الإدانة، لكنها أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.

كما شمل القرار مصادرة المحرر المزور وإلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية، وهو ما يعني أن المتهمين لن يقضيا فترة العقوبة داخل السجن إلا في حالة ارتكابهما جريمة أخرى خلال فترة الإيقاف.

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