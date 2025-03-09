تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة زوج إعلامية شهيرة في قضية نصب على محمد مجدي قفشة

قررت محكمة استئناف القاهرة الجديدة تحديد جلسة 7 مايو المقبل للنظر في استئناف رجل أعمال وزوج إعلامية شهيرة، بعد صدور حكم بحبسه 3 سنوات في قضية نصب على لاعب النادي الأهلي، محمد مجدي قفشة. ويكشف الموجز تفاصيل القضية والحكم الصادر.

تفاصيل القضية والحكم الصادر

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات، بالإضافة إلى تغريمه 10 آلاف جنيه وتعويض مدني بقيمة مماثلة، وذلك بعد اتهامه بالاستيلاء على 13 مليون جنيه من اللاعب مقابل شراء سيارة من الخارج دون الوفاء بالاتفاق.

غياب قفشة عن جلسة المحاكمة

تغيب محمد مجدي قفشة عن حضور جلسة المحاكمة، بينما طالب محامي رجل الأعمال بتأجيل الجلسة لحين تقديم أصل الشيك محل النزاع، وهو ما تعهد المتهم بتوفيره في الجلسة السابقة.

إحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة

أحالت نيابة التجمع رجل الأعمال إلى المحاكمة العاجلة، بعد سماع أقوال اللاعب مجدي قفشة، الذي أكد أمام جهات التحقيق تعرضه لعملية نصب. وأوضح أنه سلم المبلغ للمتهم مقابل شراء سيارة، إلا أن الأخير ماطل في التنفيذ.

النيابة توجه اتهام النصب للمتهم

وجهت النيابة للمتهم تهمة النصب والاستيلاء على الأموال، بينما أنكر الأخير الواقعة أمام جهات التحقيق. وتم حجزه لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق، قبل صدور قرار إحالته للمحاكمة.

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل القضية بعد تحقيقات مكثفة، حيث تبين استيلاء رجل الأعمال على مبلغ 13 مليون جنيه من اللاعب، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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