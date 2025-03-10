هالة صدقي أمام القضاء في دعوى جديدة من خادمتها

هالة صدقي .. حددت المحكمة المختصة جلسة 11 مارس الجاري لنظر الاستئناف المقدم من "حسنة"، مساعدة الفنانة هالة صدقي، على خلفية القرار الذي صدر بحفظ التحقيقات في بلاغها ضد الفنانة هالة صدقي، والذي اتهمتها فيه بالنصب وعدم سداد مبلغ 150 ألف ريال سعودي نظير ظهورها معها في أحد البرامج.

وكانت محكمة جنح العمرانية، قضت في وقت سابق بتأجيل جلسة محاكمة "حسنية. ع"، والتي تعمل مساعدة سابقة لدى الفنانة هالة صدقي، لنظرها أمام دائرة أخرى.

ويرصد لكم موقع الموجز تفاصيل دعوى الاستئناف ضد الفنانة هالة صدقي.

الفنانة هالة صدقي

محامي الفنانة هالة صدقي

وأكد محامي الفنانة هالة صدقي في تصريحات صحفية، أنه تم اتخاذ إجراءات الرد كاملة، فضلا عن إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية، في الواقعة التي اتهمت فيها الفنانة هالة صدقي لمساعدتها بالتهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف.

وانتهت محكمة الجيزة من نظر محاكمة حسنية، خادمة الفنانة هالة صدقي، في جلستها والتي اتهمت فيها بالابتزاز، والتشهير، السب، والقذف كما أقام محامي المجني عليها دعوى مدنية للمطالبة بتعويض مؤقت قيمته 501 ألف جنيه.

الفنانة هالة صدقي

نيابة جنوب الجيزة

كشفت نصوص أمر الإحالة الصادر عن نيابة جنوب الجيزة الكلية أن المتهمة، حسنية.ع.ع، (مخلى سبيلها) أقدمت في أكتوبر 2024، بدائرة قسم شرطة العمرانية، على تهديد الفنانة هالة صدقي شفاهة عبر أشخاص آخرين بارتكاب جريمة ضدها ونشر أمور خادشة للشرف، مطالبة بعودتها للعمل مع الفنانة.

كما تضمنت التحقيقات أنها قذفت المجني عليها علنًا، منسوبة إليها اتهامات لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها مجتمعيًا، وذلك باستخدام وسائل علانية وأشارت النيابة إلى أن المتهمة أساءت استخدام أجهزة الاتصالات بإنشاء حساب على "فيسبوك" لتسهيل ارتكاب جرائم الابتزاز والتشهير.

صرحت الفنانة هالة صدقي، أثناء الإدلاء بأقوالها أمام المستشار محمد حسين، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، أنها وقعت اتفاقًا بتاريخ 1 مارس 2024 مع شركة "إم فور ميديا" الإماراتية لتصوير حلقة من برنامج "شكرًا مليون".

الفنانة هالة صدقي

وأوضحت أن فكرة البرنامج تعتمد على منح ضيف مشارك مبلغًا قدره 150 ألف ريال سعودي كعربون شكر لشخص أثر في حياته، مع شرط أن يقوم الضيف المشارك بمنح 50 ألف ريال من هذا المبلغ لشخص آخر يختاره بنفسه، وفقًا لاتفاق مسبق بين جميع الأطراف.

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