ذبح الحمير أبرز المخالفات داخل السيرك القومي.. والثقافة تحيل المتهمين للمحاكمة التأديبية

السيرك القومي .. أحالت النيابة الإدارية التابعة لوزارة الثقافة، 4 عاملين في السيرك القومي، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهم لاستغلال السيرك في ذبح الحمير الحية كي يطعموا الحيوانات المفترسة، فضلا عن المتاجرة بجلودها، الموجز، يرصد تفاصيل الواقعة.

حيوانات مفترسة داخل السيرك القومي

كما اكتشفت إدارة البيت الفني للفنون الشعبية إدخال حيوانات مفترسة دون الحصول على الموافقات الرسمية، كي يحققوا مكاسب شخصية غير مشروعة.

تفاصيل واقعة الفساد داخل السيرك القومي

وكانت بداية الواقعة إثر بلاغ وصل إلى النيابة الإدارية من رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة، تؤكد شكوى العاملين بالسيرك من انتهاكات تحدث داخله.

السيرك القومي

وعلى الفور، فتحت النيابة الإدارية، التحقيقات، تحت إشراف المستشار طلعت رشاد، واستمعت إلى أقوال المسؤولين المختصين، وتم فحص مقاطع فيديو مصورة توثق الجرائم المرتكبة، كانت قد وصلت مع البلاغ، حيث ظهرت فيها مشاهد ذبح الحمير داخل السيرك، ووجود آثار دماء وأحشاء حيوانات متناثرة في المكان، الأمر الذي أثار صدمة لدى المحققين.

اتهامات يواجهها المتهمون داخل السيرك القومي

ووجهت النيابة الإدارية للمتهمين تهمة إدخال حمير حية إلى السيرك القومي وذبحها لتغذية الحيوانات المفترسة، دون الحصول على تصريح رسمي، بالإضافة إلى التعامل بجلود الحمير خارج الإطار القانوني، فضلا عن التخلص من المخلفات بطريقة غير صحية، الأمر الذي تسبب في انتشار البعوض وبالتالي التلوث البيئي وانتشار الأمراض كما ظهر في المقاطع المصورة.

كما تم توجيه تهمة تركيب كاميرات مراقبة داخل السيرك دون تصريح، الأمر الذي يُعد مخالفة قانونية، فضلا عن سماح المتهمين لدخول شخص مسجل خطر كان يعمل سائسا رغم وجود قرار رسمي باستبداله، الأمر الذي يشكل خطرا على الجميع.

كما أدخل المتهمين عدد من الحيوانات المفترسة أكثر من العدد المتعاقد عليه، وهذا ماشكل تهديدًا أمنيًا وصحيًا، فضلا عن تلاعبهم في مستندات رسمية تتعلق بإدخال الحيوانات، ما أدى إلى إهدار المال العام.

الإجراءات القانونية ضد المتهمون داخل السيرك القومي

وبعد الانتهاء من التحقيقات وبناء على ما تم التوصل إليه، أحال المستشار فوزي شحاتة، مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بالوقائع الجنائية التي تضمنتها القضية، لضمان محاسبة المتورطين.

وألزم مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، السيرك باتباع القوانين المنظمة لإعدام الحيوانات، كما قرر تطبيق ضوابط التصرف في جلودها، الأمر الذي يضمن حماية الصحة العامة ومنع إهدار المال العام، وتنفيذ قرار منع دخول السائس المسجل خطر، والذي ثبت تورطه في وقائع جنائية، وتشديد الرقابة والتفتيش الدوري لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والأمنية في التعامل مع الحيوانات المفترسة.

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