ساعات قليلة وسعد الصغير يخرج للحرية من جديد بعد حبسه 6 أشهر

سعد الصغير .. تنتهي اليوم عقوبة المطرب الشعبي سعد الصغير، بعد أن قضى مدة 6 أشهر، على خلفية اتهامه ب حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوي.

وكان المطرب الشعبي سعد الصغير، يترقب انتهاء فترة عقوبته والتي قضت بها محكمة جنايات القاهرة على خلفية اتهامه بحيازة وتعاطي المواد المخدرة.

استئناف القاهرة تخفف الحكم ضد المطرب الشعبي سعد الصغير

وقضت في وقت سابق محكمة استئناف القاهرة، بقبول استئناف المطرب الشعبي سعد الصغير، على خلفية الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات بتهمة حيازة مواد عقاري الحشيش والترامادول، داخل مطار القاهرة، وقضت المحكمة بتخفيف الحكم الصادر ضده بالسجن 6 شهور مع الشغل والنفاذ.

سعد الصغير

وكانت محكمة استئناف القاهرة، عقدت أولى جلساتها للنظر في الاستئناف المقدم من دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير، على خلفية الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات بعد ثبوت اتهامه بـ حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة، خلال إنهاء إجراءات وصوله، في الرحلة القادمة من إحدى الدول عقب إحيائه حفلين غنائيين.

محامي سعد الصغير يتقدم بالاستئناف

وتقدم طارق جميل سعيد دفاع المطرب سعد الصغير،بدعوى للاستئناف على حكم محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، والذي صدر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة حاول تهريبها عبر مطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى البلاد فور قدومه من الخارج.

سعد الصغير

الملابسات القانونية تدين المطرب الشعبي سعد الصغير

ويرصد موقع “ الموجز ”، تفاصيل الجلسة التي عقدت و كشفت عن العديد من الملابسات القانونية والطبية، أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، حكمًا على المطرب الشعبي سعد الصغير بالسجن المشدّد لمدة ثلاثة سنوات، بسبب اتهامه في قضية حيازة المواد المخدرة.

تفاصيل محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير

وخلال جلسة محاكمة المطرب سعد الصغير، ظهر داخل قفص الاتهام وفي يده سبحة، وكان يسبح ويدعو الله للخروج من تلك الأزمة، وقد بدا عليه التوتر والقلق، وكان نجله محمود قد حضر معه، بجانب عدد من أفراد عائلته، الذين حرصوا على التواجد معه في تلك اللحظة وكذلك الراقصة برلتني عامر.

سعد الصغير



الطب الشرعي يفسر تعاطي سعد الصغير للترامادول

وخلال جلسة محاكمة المطرب سعد الصغير، عرض القاضي تقريرًا طبيًا من مصلحة الطب الشرعي، الذي تبين فيه إصابة سعد الصغير بتمزق في الرباط الصليبي، وهذا يحتم عليه تناول عقار الترامادول، كما استفسر دفاع سعد الصغير، المحامي طارق جميل سعيد، عن براءة موكله من تهمة تعاطي المخدرات بعد وصول التقرير الطبي، لكن القاضي أكد لهم أن هناك تهمة أخرى ضد المطرب، وهي حيازته للمواد المخدرة، فأجاب المحامي بأن الدفاع قد قدم للمحكمة فيديوهات تؤكد براءة موكله من تهمة الحيازة، لافتًا أن المواد المضبوطة كانت هدية.

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