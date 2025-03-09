المتهم بالنصب على أفشة يتقدم بالاستئناف على حكم حبسه

تقدم رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، بطلب الاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات.

الموجز ترصد تفاصيل المحاكمة، إذ قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، في وقت سابق بـ معاقبة رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، بالحبس 3 سنوات، حيث استولى المتهم على مبلغ قيمته 13 مليون جنيه، بدعوى شراء سيارة للاعب من الخارج.

أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، كانت في وقت سابق قضت بتأجيل أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال الذي تم اتهامه بالنصب على لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة، على خلفية اتهامه بالنصب، بالإضافة لإخلاء سبيل المتهم لحين إحضار أصل الشيك في قضية أفشة.

محمد مجدي أفشة

فيما عقدت المحكمة المختصة، جلستها للنظر في قضية أفشة، والتي يتم فيها محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي أفشة، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، في تهمة الاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه بدعوى شراء سيارة له من الخارج، ويستعرض الموجز تفاصيل التحقيقات.

استدعاء رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة

وشهدت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات مكثفة ومثيرة في القضية، حيث تم استدعاء رجل الأعمال المتهم للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء، إذ تم إيداع المتهم داخل الحجز الخلفي لنيابة القاهرة الجديدة، قبل أن يتم اصطحابه إلى غرفة التحقيق لاستكمال استجوابه.

قضية أفشة

حجز رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة

بعد استكمال التحقيقات، قررت جهات التحقيق حبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وعقب صدور القرار، تم حجزه في الحجز الخلفي قبل ترحيله إلى قسم الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما أدلى مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، بشهادته أمام المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة.

وأكد نجم المارد الأحمر، في أقواله، أنه منح المتهم مبلغ 13 مليون جنيه مقابل شراء سيارة من الخارج، إلا أن المتهم ماطل في تنفيذ الاتفاق ولم يسلمه السيارة المتفق عليها.

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