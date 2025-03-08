حبس رجل أعمال 3 سنوات بتهمة النصب على أفشة والاستيلاء على 13مليون

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة" لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى تغريمه 10 آلاف جنيه.

وكانت النيابة قد أحالت رجل الأعمال إلى محكمة الجنح بعد اتهامه بالنصب على "أفشة" والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع بقيمة 13 مليون جنيه.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

محكمة جنح القاهرة الجديدة تقضي بحبس المتهم وتغريمه 10 آلاف جنيه

تفاصيل القضية تعود إلى أن محمد مجدي "أفشة" قد أبرم اتفاقًا مع المتهم لشراء سيارة من الخارج مقابل شيك مؤجل الدفع بقيمة 13 مليون جنيه،ولكن المتهم فشل في الوفاء بوعده ولم يُسلم اللاعب السيارة كما تم الاتفاق عليه، بل قام بالاستيلاء على الشيك ورفض رد المبلغ المتفق عليه.

محمد مجدي "أفشة" يتهم رجل الأعمال بالنصب والاحتيال

وأكد "أفشة" في التحقيقات أنه لم يسلم المبلغ نقدًا، بل قام بكتابة شيك مؤجل الدفع بنفس القيمة، ووجه التهمة إلى المتهم بأنه لم يلتزم بالعقد، وبعد تقديم البلاغ من قبل "أفشة"، تم القبض على رجل الأعمال، حيث أظهرت التحريات أن المتهم قام بخداع اللاعب والاستيلاء على المبلغ.

التحقيقات تكشف تورط رجل الأعمال في عملية النصب على لاعب الأهلي

وفي وقت لاحق، كان قد تم إخلاء سبيل رجل الأعمال في قضايا أخرى مشابهة، لكنه في هذه القضية تم حبسُه بعد ثبوت تورطه في النصب على اللاعب، وكانت المحكمة قد قضت بحبسه لمدة 3 سنوات مع تغريمه 10 آلاف جنيه.

الوسط الرياضي والجماهير يبدون استياءهم من الحادثة

والواقعة أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي، حيث كان محمد مجدي "أفشة" أحد أبرز لاعبي النادي الأهلي والمنتخب المصري، مما جعل القضية تحظى بمتابعة كبيرة من الإعلام والجماهير، والعديد من محبي "أفشة" عبروا عن استيائهم من تعرضه لعملية نصب من قبل رجل أعمال، خاصة وأن هذه الحادثة تتعلق بمبلغ ضخم كان من المفترض أن يستخدمه "أفشة" في شراء سيارة جديدة له من الخارج.

تحذيرات للاعبين من التعامل مع رجال الأعمال في صفقات تجارية ضخمة

ومن جانب آخر، رأى الكثيرون أن القضية تعد بمثابة تحذير للاعبين الرياضيين والشخصيات العامة بشكل عام، بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع رجال الأعمال والمستثمرين في صفقات تجارية من هذا النوع.

كما أن هذه القضية قد تؤثر على سمعة بعض الشركات العقارية التي يرتبط بها المتهم، وهو ما يجعل الأمر محل اهتمام في الأوساط الاقتصادية أيضًا، وتُعد هذه الحادثة بمثابة درس في أهمية وضع شروط واضحة ومحددة في أي تعامل تجاري، خاصةً فيما يتعلق بمبالغ مالية ضخمة.

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