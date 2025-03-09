سرقت دولارات.. بلاغ ضد خادمة والدة الفنانة علا رشدي

علا رشدي.. اتهمت والدة الفنانة علا رشدي خادمتها بسرقة مبلغ 10 آلاف دولار من شقتها في مدينة أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الخادمة المتهمة، كي يتم استجوابها، للوقوف على ملابسات الواقعة.

الموجز تستعرض تفاصيل بلاغ والدة الفنانة علا رشدي ضد خادمتها.

بلاغ ضد خادمة والدة الفنانة علا رشدي

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغ مفاده تعرض شقة والدة الفنانة علا رشدي في مدينة أكتوبر للسرقة، مؤكدة أن خادمتها هي من قامت بسرقة مبلغ 10 آلاف دولار.

علا رشدي

تحرير محضر بالسرقة ضد خادمة والدة الفنانة علا رشدي

تم تحرير محضر تجاه المتهمة خادمة والدة علا رشدي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمة خادمة الدة علا رشدي لاستجوابها، للوقوف على ملابسات صحة الاتهام من عدمه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

سرقة الفنانة ميار الببلاوي

وفي وقت سابق تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي من إلقاء القبض على خادمة نيجيرية، تم تقديم بلاغ ضدها من قبل الإعلامية ميار الببلاوي، بسرقة مجوهرات من محل سكنها بالهرم.

وكانت الإعلامية ميار الببلاوي، قد تقدمت ببلاغًا داخل قسم شرطة الهرم، تتهم فيه خادمتها النيجيرية بمغافلتها وسرقة ألماظ وذهب من داخل شقتها.

بلاغ بسرقة الإعلامية ميار الببلاوي

وكان رئيس قطاع غرب الجيزة، العميد عمرو حجازي، قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث الهرم المقدم مصطفى الدكر، مفاده تلقي بلاغ من الإعلامية ميار الببلاوي، تؤكد فيه اكتشافها عدم وجود ألماظ ومشغولات ذهبية داخل صندوق المجوهرات الخاص بها، موجهة الاتهام إلى خادمتها، والتي تحمل الجنسية النيجيرية بارتكاب الواقعة والهروب.

تفريغ الكاميرات والاستماع للشهود في واقعة سرقة ميار الببلاوي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة معاون مباحث قسم الهرم، إلى مكان الواقعة، حيث استمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود العيان، فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة سرقة ميار الببلاوي، والعرض علي النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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