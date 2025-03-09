سوزي الأردنية تحت سماء الحرية من جديد.. ما علاقتها بالإرهاب

سوزي الأردنية .. أخلت النيابة العامة سبيل البلوجر مريم أيمن محمد الدسوقي الشهيرة بـ سوزي الأردنية، بعد سماع أقوالها، دون توجيه اتهامات متعلقة بانضمامها لأية جماعات إرهابية أو محظورة.

بلاغ من إحدى الشركات ضد سوزي الأردنية

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا بشأن شكوى من إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لنشر البلوجر مريم أيمن محمد الدسوقي الشهيرة بـ سوزي الأردنية، محتوى إعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون علم مالك ومدير تلك الشركة، حيث يتضمن هذا المحتوى أخبارًا كاذبة واحتيالًا بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كشف محامي البلوجر سوزي الأردنية، إسلام شريف، عن انهيارها داخل محبسها، فضلا عن انهيار أسرتها بعد علمهم بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، غير مستوعبين ما حدث حتى الآن.

فحص محتوى وصفحات سوزي الأردنية

وأكد محامي سوزي الأردنية، أن الجهات الأمنية تعمل على فحص محتوى صفحاتها، فضلا عن فحص هاتفها بالكامل، وجميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بها، مضيفا، أنه لا أحد حتى الآن يعلم ما الذي حدث، أو من وراء هذا البلاغ.

سوزي الأردنية

والد سوزي الأردنية يبكي لفراقها

وعلق والد سوزي الأردنية، على قرار حبسها، بأنه حزين جدا لما جرت إليه أمور ابنته فهي لا تخطيء في حق أحد، بل وتحب الجميع وتتعامل معهم بطيب نية.

وتابع والد سوزي الأردنية قائلا: "أنا مش عارف ليه فيه ناس حاطين بنتي في دماغهم دي غلبانة وطيبة، وهي مظلومة، وبدل ما تحضر معانا رمضان بتحضره في السجن، طيب يرضي مين ده، دي وحشانا جدا، ومش عارفين نعيش من غيرها".

سوزي الأردنية ووالدها

كشف المحامي نبيه الجنادي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أمر نيابة أمن الدولة العليا بحبس البلوجر سوزي الأردنية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

إخلاء سبيل سوزي الأردنية

أمرت نيابة المطرية بإخلاء سبيل التيك توكر سوزي الأردنية وذلك بسبب فيديو مسيء لإحدى الشركات العربية.

سوزي الأردنية

وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً بين المتابعين، حيث اعتبرت سوزي صوتاً للمصداقية والشفافية في مجتمعها، بينما اعتبر البعض أن تصريحاتها تجاوزت حدود الخصوصية.

اتهامات سوزي الأردنية

الموجز يتناول واقعة تفاصيل إخلاء سبيل التيك توكر سوزي الأردنية في اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات، وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة لصناعة المحتوى الرقمي، حيث يبقى محتوى المؤثرين محور اهتمام المتابعين، بينما تُعتبر حرية التعبير مطلباً جوهرياً في العصر الرقمي.

ويعكس إخلاء سبيل سوزي الإقرار بأهمية الحوار المفتوح حول المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية التي يتحملها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.

اتخاذ اجراءات قانونية ضد سوزي الأردنية

وكان الدكتور كمال شعيب، المحامي بالنقض، قد أعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد البلوجر سوزي الأردنية، بعد نشرها مقطع فيديو مسيئا عبر إحدى الصفحات المنسوبة إلى شركة توظيف، ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وعملائها.

وأوضح المحامي في بلاغه أن الفيديو الذي شارك في نشره شخص يدعى م ع، مرتديًا الزي السعودي، تضمن محتوى مخالفًا لضوابط ومبادئ العمل داخل مصر وخارجها، ما دفع الشريك الأجنبي المؤسس للشركة، إلى التحرك قانونيًا لحماية حقوقه وسمعة الشركة.

ومن المتوقع أن تستمر النقاشات حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على العلامات التجارية، ومدى قبول المجتمع للأصوات الجديدة في تناول القضايا العامة، مما يدعو لإعادة التفكير في كيفية التعامل مع الانتقادات وحرية التعبير في الفضاء الرقمي.

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