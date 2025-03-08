تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 متهمين آخرين في قضية فساد بمجلس الدولة

قضية جمال اللبان.. قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة تأجيل محاكمة جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين بينهم سيدات أعمال، في قضية فساد كبرى تتعلق بالاستيلاء على أموال مجلس الدولة.

وكانت قضية جمال اللبان قد أثيرت بعد اتهام المتهمين بالاستيلاء على مبلغ ضخم يتجاوز 73 مليون جنيه من أموال المجلس، عبر تنفيذ مناقصات وهمية من خلال شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 10 يونيو المقبل لفك الأحراز وتقديم الأدلة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل الكاملة حول قضية جمال اللبان.

تفاصيل قضية جمال اللبان

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام جمال اللبان باستغلال منصبه كمدير للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة في تسهيل الاستيلاء على المال العام ،وتشير التحقيقات إلى أن اللبان، بالتعاون مع المتهمين الآخرين من رجال الأعمال، أسس شركات صورية تعمل في مجال التوريدات، وقام بتوجيه مناقصات غير قانونية لصالح هذه الشركات، وكان اللبان يختار المناقصات المحدودة، وهو أمر مخالف لقوانين المناقصات والمزايدات، حيث لم تكن تلك المناقصات مستوفية للأحكام القانونية، ما ساعد على التلاعب بالأسعار والمبالغة في تقدير القيم التقديرية للمناقصات.

تورط المتهمين الآخرين بقضية جمال اللبان

شارك مع اللبان في هذه العمليات، 5 متهمين آخرين بينهم رجال أعمال وسيدات، الذين قاموا بتأسيس شركات تابعة لهم أو لجهات أخرى لضمان السيطرة على المناقصات ،وقد كان هؤلاء المتهمين جزءًا من خطة للتلاعب بالعطاءات والاتفاق على أسعار أعلى من السوق، مما أضر بمصلحة الدولة وأدى إلى ضياع ملايين الجنيهات.

الآثار القانونية والإدارية للقضية

تعتبر هذه القضية من أكبر قضايا الفساد التي طالت مؤسسات الدولة في الآونة الأخيرة، مما يعكس مدى الحاجة إلى تعزيز الإجراءات الرقابية والشفافية في الجهات الحكومية ،كما أنها تبرز أهمية تطبيق القوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات، التي تهدف إلى ضمان استخدام الأموال العامة بشكل عادل وفعال، وفي حال ثبتت التهم ضد المتهمين، من المتوقع أن يواجهوا عقوبات مشددة، وهو ما قد يساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي المصري وتوجيه رسالة قوية ضد الفساد في المؤسسات الحكومية.

وتسعى القضية إلى تسليط الضوء على قضايا الفساد الإداري داخل مؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة للأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها، وسيظل مصير المتهمين مرهونًا بالجلسات القادمة التي ستكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي أثارت الجدل.

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