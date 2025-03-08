السجن المؤبد لـ5 عمال وربة منزل لإشعالهم النيران بمنزل سيدة بالقناطر الخيرية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكمًا بالسجن المؤبد ضد خمسة عمال وربة منزل، بعد إدانتهم بإشعال النيران عمدًا في منزل سيدة، نتيجة خلافات بينهم، وذلك بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وفيما يلي يعرض الموجز تفاصيل الحكم القضائي حول السجن المؤبد ضد خمسة عمال وربة منزل

تفاصيل الحكم القضائي بالسجن المؤبد ضد خمسة عمال وربة منزل

جاء الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، حسام همام العادلي، هيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.

وتضمن الحكم توقيع عقوبة السجن المؤبد على المتهمين بعد ثبوت إدانتهم بارتكاب الواقعة عمدًا، ما أدى إلى تعرض الضحية لخسائر مادية جسيمة.

تفاصيل الواقعة

ترجع أحداث القضية إلى يوم 18 أكتوبر 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق في منزل المجني عليها، إيمان عبد الفتاح محمد حجازي، مما أسفر عن أضرار كبيرة بالعقار.

وكشفت التحقيقات أن الحريق كان متعمدًا، حيث أضرم المتهمون النيران في المنزل على خلفية نزاع بينهم وبين الضحية. وعلى إثر ذلك، تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت لهم تهم الحريق العمد وتعريض حياة الآخرين للخطر.

أسماء المتهمين في القضية

قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات ، وهم:

حسين.ا.ح.م – 58 سنة، عامل.

انتصار.ا.ح.ا – 54 سنة، ربة منزل.

أحمد.ح.ا.ح – 29 سنة، عامل.

محمد.ح.ا.ح – 23 سنة، عامل.

طارق.ع.ع – 38 سنة، عامل.

محمود.ف.ا – 36 سنة، عامل.



دور النيابة في القضية

تم قيد القضية برقم 26762 لسنة 2024 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4281 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، حيث قامت النيابة العامة بجمع الأدلة والاستماع إلى الشهود، وأكدت التحقيقات تورط المتهمين في إشعال النيران عمدًا.

الحكم يعكس حزم القضاء في التصدي للجرائم

يؤكد الحكم بالسجن المؤبد ضد خمسة عمال وربة منزل التزام القضاء المصري بتطبيق العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجرائم التي تهدد أمن المجتمع، خصوصًا في الجرائم المتعلقة بإشعال الحرائق وتعريض الأرواح والممتلكات للخطر.

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