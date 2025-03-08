الفساد يطول أموال مجلس الدولة.. ما قصة المناقصات والشركات الوهمية؟

مجلس الدولة .. عقدت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلستها لمحاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على مايقرب من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات، ليس لها أساس على أرض الواقع وشركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، في قضية فساد تم كشفها بمجلس الدولة.

النيابة العامة تحيل المتهمين إلى محكمة الجنايات

الموجز ترصد تفاصيل المحاكمة، حيث أحالت نيابة الأموال العامة العليا، في وقت سابق المتهم جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 رجال أعمال آخرين إلى محكمة الجنايات، وتوجيه تهمة التسهيل والاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.

المتهم بـ مجلس الدولة يستولى على 70 مليون جنيه

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، سرق بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، وهذا المال يقدر بمبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا، والمملوك لجهة عمله.

المتهمين بـ فساد مجلس الدولة

شركات وهمية تعمل في مجال التوريدات

وتابع أمر إحالة المتهم بـ مجلس الدولة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات تابعة لهم وتعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى وهمية، تعمل في ذات المجال بأنفسهم، فضلا عن الاستعانة بآخرين يتبعونهم.

إعداد مذكرات لمناقصات محدود وغير قانونية

وتولى المتهم الأول حسب اختصاصه الوظيفي إعداد أكثر من مذكرة بـ احتياجات مجلس الدولة المختلفة، ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات.

دعوات مناقصات لشركات وهمية

وحرر المتهم دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم، معدا محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة، بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.

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