تفاصيل القبض على 7 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط

حملة أمنية تضبط المتهمين متلبسين بالحفر.. تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة من القبض على سبعة أشخاص أثناء قيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض في منطقة العياط وجاء ذلك بعد ورود معلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بأعمال حفر مشبوهة في الظهير الصحراوي للمنطقة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك الفوري لضبطهم متلبسين، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

تفاصيل المداهمة وضبط الأدوات المستخدمة

بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وبإشراف المقدم كريم عليان، رئيس مباحث العياط، تحركت قوة أمنية إلى الموقع المحدد، حيث تمت مداهمة المكان وضبط المتهمين أثناء قيامهم بأعمال الحفر. وأسفرت العملية عن العثور على حفرة عميقة، بالإضافة إلى أدوات حفر متطورة تستخدم في التنقيب عن الآثار، مما يعزز الشبهات حول نية المتهمين في استخراج قطع أثرية بطريقة غير قانونية.

تحقيقات النيابة وتوجيه التهم للمتهمين

قررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهم تهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار، وهو ما يعاقب عليه القانون المصري نظرًا لما يمثله من تهديد للإرث الثقافي والتاريخي للبلاد، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية لاستكمال التحقيقات والتأكد من وجود أي شركاء آخرين أو شبكات تهريب آثار محتملة.

إجراءات أمنية مشددة في موقع الحفر

بعد القبض على المتهمين، فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع الحفر، وتم التحفظ على جميع الأدوات المستخدمة لحين استكمال التحقيقات، كما يقوم رجال المباحث بجمع المعلومات من شهود العيان وفحص كاميرات المراقبة القريبة من المكان لكشف أي تفاصيل إضافية حول الواقعة.

حملات أمنية مستمرة لمكافحة التنقيب عن الآثار

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة التنقيب غير الشرعي عن الآثار، حيث تشهد عدة مناطق بمصر محاولات مماثلة يقوم بها أفراد يسعون وراء الكسب السريع على حساب التراث الوطني، وتشدد السلطات على أن عمليات التنقيب العشوائية لا تقتصر فقط على السرقة، بل تعرض المنقبين أنفسهم للخطر بسبب انهيارات الحفر أو التعرض للغازات السامة الموجودة في بعض المواقع الأثرية.

لا تزال التحقيقات جارية لكشف المزيد من التفاصيل حول هذه الواقعة، وما إذا كان المتهمون على صلة بشبكات تهريب آثار دولية أم أن الأمر مجرد محاولة فردية لكسب المال بطرق غير مشروعة.

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