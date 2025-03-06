تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد مجلس الدولة إلى 8 مارس

مجلس الدولة.. قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس الموافق 6 مارس 2025، تأجيل محاكمة ستة متهمين، من بينهم سيدات أعمال، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة عبر مناقصات وهمية وشركات صورية، وذلك بعد إحالة القضية إلى دائرة أخرى في الجلسة السابقة، حيث تم تحديد جلسة 8 مارس المقبل للنظر في القضية.

اتهامات بالاستيلاء المالي

وخلال التالي، يكشف الموجز، تفاصيل اتهام ستة أشخاص، من بينهم سيدات أعمال، بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة عبر مناقصات وهمية وشركات صورية.

أموال منهوبة بالملايين

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بـ مجلس الدولة، إلى جانب خمسة رجال أعمال، إلى محكمة الجنايات، متهمين بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله، والتي تقدر بـ 73 مليون جنيه.

ووفقًا لأمر الإحالة، استغل المتهم الأول منصبه كمدير للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة واستولى بغير وجه حق على مبلغ 70,293,243 جنيهًا و64 قرشًا من أموال الجهة العامة، كما كشفت التحقيقات عن تواطؤه مع باقي المتهمين من خلال تأسيس شركات وهمية تعمل في مجال التوريدات، أو استغلال شركات يمتلكونها بالفعل، لتسهيل تمرير المناقصات لصالحهم.

قضية فساد مجلس الدولة-أرشيفية

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول قام بإعداد مذكرات احتيالية حول احتياجات مجلس الدولة، واقترح طرح المناقصات بطريقة غير قانونية، مع دعوة شركات المتهمين فقط للمشاركة فيها، كما تعمد رفع القيمة التقديرية للأصناف المطلوبة عن سعرها السوقي، وتلاعب في إعداد العطاءات المالية والفنية لضمان ترسية المناقصات لصالح المتهمين.

وفي سياق منفصل، قامت الأجهزة الأمنية في الجيزة، اليوم الخميس الموافق 6 مارس 2025، على العثور على جثـ ـة مدير سابق بإحدى شركات المحمول داخل فيلته بمدينة الشيخ زايد، في واقعة أثارت العديد من التساؤلات ما السبب وراء هذه الجريمة البشعة؟، ولمعرفة كافة التفاصيل المثيرة والهامة حول هذه الجريمة من هنــــــــــــــا.

اقرأ أيضًا

سقوط خمسيني من شرفة المطرية يتسبب في وفاته.. تفاصيل الحادث

محكمة النقض تؤيد حكم الإعدام بحق قاتـ ـل الطفل سيف في المنصورة