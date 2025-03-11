كواليس داخل المحكمة.. ماذا حدث بين هاني شاكر وطارق الشناوي؟

هاني شاكر .. كشف ياسر قنطوش، محامي الدفاع الخاص بالفنان هاني شاكر، عن تقدمه بالبلاغ نيابة عن أمير الغناء العربي منذ فترة طويلة، ضد الناقد طارق الشناوي إلى النيابة العامة، وذلك خلال فترة عمل هاني شاكر نقيبا لنقابة الموسيقيين، بسبب انتقاد طارق الشناوي في مقال لطريقة إدارة هاني شاكر للنقابة وقراراته ضد مطربي المهرجانات.

وأثناء سير المحاكمة، أكد محامى الفنان هاني شاكر أن الناقد الفني طارق الشناوي تعمد الإساءة إلى الفنان بشكل كبير، الأمر الذي يعرّضه للمساءلة المدنية، فضلا عن أن هذا يعزز موقف موكله في القضية، مطالبا بتعريض مدني عن الأضرار التي لحقت بموكله.

وقضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، أمس الأحد، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي أقامها أمير الغناء العربي هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي، لجلسة 23 مارس الجاري.

وحددت جهات التحقيق المختصة،في وقت سابق جلسة النظر في أولى جلسات الدعوى المقامة من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفنى طارق الشناوى، وذلك على خلفية الإساءة إلى الفنان هاني شاكر وتعمده الإزعاج وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة الناقد الفني طارق الشناوي إلى محكمة الجنح الاقتصادية، وذلك بعد أن تقدم هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق، ببلاغ ضده، والقضية تتعلق باتهام الشناوي بالإساءة إلى سمعة هاني شاكر من خلال بعض التصريحات الصحفية التي اعتبرت غير لائقة، ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

هاني شاكر نقيب الموسيقيين

تفاصيل قضية هاني شاكر ضد طارق الشناوي

تعود بداية القضية إلى التصريحات التي أدلى بها طارق الشناوي حول هاني شاكر نقيب الموسيقيين، والتي تناولت بطريقة نقدية أسلوبه في إدارة النقابة، إضافة إلى بعض المواقف الشخصية والمهنية التي انتقدها الشناوي علنًا، وتلك التصريحات أثارت غضب شاكر، حيث اعتبرها تهجمًا على شخصه وتضررًا بسمعته، مما دفعه إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد الشناوي.

فيما يتعلق بالقضية، فإن محكمة الجنح الاقتصادية ستنظر في ما إذا كانت التصريحات التي أطلقها طارق الشناوي قد خالفت القوانين المتعلقة بحرمة الحياة الشخصية والسب والقذف من عدمه، كما سيتم النظر في ما إذا كانت هذه التصريحات قد ألحقَت ضررًا ماديًا أو معنويًا بهاني شاكر، وبالتالي يتطلب تعويضًا أو محاكمة جنائية.

الناقد الفنى طارق الشناوى

رد فعل الوسط الفني

أثارت هذه القضية موجة من الجدل في الوسط الفني، حيث أعرب البعض عن دعمه لحرية الرأي والنقد البناء، في حين اعتبر آخرون أن من حق أي شخصية عامة الدفاع عن سمعتها ضد الهجمات غير المبررة ،وقد أعرب بعض النقاد والفنانين عن دعمهم للناقد طارق الشناوي باعتباره جزءًا من عملية النقد الفني الهادفة إلى تطوير القطاع الفني.

من جهة أخرى، انتقد بعض المتابعين ما اعتبروه محاولة لتقييد حرية التعبير، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى النقد البناء في الساحة الفنية.

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